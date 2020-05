Ungārijas parlaments noraida Stambulas konvencijas ratifikāciju

Ungārijas parlaments otrdien noraidījis tā dēvētās Stambulas konvencijas ratifikāciju, atbalstot valdības nostāju, ka konvencijā ietvertie pasākumi veicina "destruktīvas dzimumu ideoloģijas" un "nelegālu migrāciju".

Konvenciju 2011.gadā Stambulā pieņēma Eiropas Padome nolūkā apkarot vardarbību ģimenē.

Tā stājās spēkā 2014.gadā, un Eiropas Savienība (ES) to parakstīja 2017.gada jūnijā. Taču konvenciju joprojām nav ratificējušas sešas bloka dalībvalstis - Latvija, Lietuva, Bulgārija, Čehija, Slovākija un Ungārija. To nav ratificējusi arī Lielbritānija, kas janvārī izstājās no ES.

Ungārija konvenciju parakstīja 2014.gadā, taču Ungārijas parlaments nobremzēja ratifikācijas procesu.

Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vadītā partija "Fidesz" pārstāv viedokli, ka visas tiesiskās garantijas sieviešu aizsardzībai no vardarbības ģimenē jau ir iekļautas Ungārijas likumos. Partija uzskata vairākus konvencijas nosacījumus par nesavienojamiem ar Ungārijas migrācijas politiku un neatbalsta konvencijā ietverto "dzimuma" jēdzienu.

Konvencijas teksta "ideoloģiskā pieeja ir pretrunā Ungārijas tiesiskajai kārtībai un valdības pārliecībai", norādīja "Fidesz" koalīcijas partneru kristīgo demokrātu politiķis Lērincs Nača.

Konvencija arī "paātrinās vai vienkāršos" imigrāciju Eiropā, viņš piebilda.

Opozīcijas politiķi atbalstīja konvencijas ratifikāciju, norādot, ka jaunā koronavīrusa pandēmijas laikā daudzviet pasaulē pieaugusi vardarbība ģimenē. Viņi arī kritizēja valdību, ka tā nav pietiekami daudz darījusi, lai veicinātu dzimumu līdztiesību un palīdzētu patvēruma meklētājiem.

Pēc Orbāna nākšanas pie varas 2010.gadā tika mainīta Ungārijas konstitūcija, tajā definējot laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti.

Orbāns īstenojis konservatīvu sociālo politiku un iestājies pret imigrāciju. 2018.gadā pēc kristīgo demokrātu iniciatīvas Ungārijā tika aizliegts universitātēs pasniegt kursus dzimumu studijās.

Nesen parlamentā tika iesniegts likumprojekts, kas liegtu transpersonām panākt likumīgu dzimuma atzīšanu. Tiesību organizācijas uzskata, ka tas pakļautu transpersonas iespējamai diskriminācijai darba meklējumos, oficiālās procedūrās un citās jomās.

Tā dēvētā Stambulas konvencija ir pirmais šāda veida starptautisks dokuments - valstīm, kas to ratificē, jāievēro visaptveroši juridiski saistoši standarti, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ, aizsargātu upurus un sodītu vainīgos.