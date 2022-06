Vācijā notiesāts 101 gadu vecs nacistu koncentrācijas nometnes sargs

Vācijas tiesa 28.maijā 101 gadus vecajam Zaksenhauzenes Otrā pasaules kara nacistu koncentrācijas nometnes apsargam Jozefam Šicam piespriedusi piecu gadu cietumu, vēsta medijs "Al Jazeera".

Šics ir vecākais cilvēks, kurš līdz šim tiesāts par līdzdalību kara noziegumos holokausta laikā. Notiesātais strādāja par cietuma apsargu Zaksenhauzenes nometnē Orānienburgā, laikā no 1942. līdz 1945. gadam.

Pensionārs, kurš tagad dzīvo Brandenburgas federālajā zemē, tiesā bija teicis, ka ir nevainīgs, sakot, ka nav izdarījis "pilnīgi neko", un nezināja par briesmīgajiem noziegumiem, kas tika veikti nometnē. Taču prokurori sacīja, ka viņš "apzināti un labprāt" piedalījies 3,518 ieslodzīto slepkavībās nometnē.

Prokurori savu lietu pamatoja ar Ādolfa Hitlera personīgo miesassargu grupējuma dokumentiem, kurā bija vīrieša vārds, dzimšanas datums un vieta, kā arī citiem dokumentiem.

Par spīti tiesas spriedumam ir ļoti maz ticams, ka Šics nonāks aiz restēm, ņemot vērā viņa vecumu.

Spriedums balstās uz neseno tiesisko precedentu Vācijā, kas nosaka, ka ikvienu, kurš palīdzēja darboties nacistu nometnēm, var tiesāt par tur izdarītajām slepkavībām, lai sauktu pie atbildības pēdējos izdzīvojušos nacistus.

Laikā no 1936. līdz 1945. gadam Zaksenhauzenes koncentrācijas nometnē tika turēti vairāk nekā 200 000 cilvēku. Desmitiem tūkstošu ieslodzīto nomira no bada, slimībām, piespiedu darba un citiem cēloņiem, kā arī no medicīniskiem eksperimentiem un sistemātiskām iznīcināšanas operācijām, tostarp apšaudēm, pakāršanām un gāzes kamerām.