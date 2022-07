'Vagner' algotņu iesaiste Ukrainā būtiskas izmaiņas kara gaitā neieviesīs, ziņo Lielbritānija

Kopš marta Ukrainas austrumos darbojas Krievijas privātā militārā uzņēmuma "Vagner" algotņi un veic uzdevumus specifiskos frontes sektoros, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šīs ir būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo grupas iesaistīšanu kara zonās kopš 2015. gada, kad "Vagner" parasti veica misijas, kas atšķiras no atklātām, liela mēroga regulārām Krievijas militārajām darbībām.

Šis jaunais integrācijas līmenis vēl vairāk grauj Krievijas varas iestāžu ilgstošo politiku, kas noliedz saiknes starp privātajiem militārajiem uzņēmumiem un Krievijas valsti. "Vagner" loma, iespējams, ir mainījusies, jo Krievijas Aizsardzības ministrijai ir liels kaujas kājnieku trūkums, taču maz ticams, ka "Vagner" spēki būs pietiekami, lai būtiski mainītu kara gaitas trajektoriju, noslēgumā raksta britu izlūki.

