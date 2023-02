'Vagner' guvuši nelielus panākumus Bahmutas ziemeļos, ziņo britu izlūki

Pēdējo trīs dienu laikā "Vagner" spēki gandrīz noteikti ir guvuši nelielus panākumus ap Bahmutas ziemeļu nomalēm, tostarp Krasna Horas ciemā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona gan ziņo, ka šajā apgabalā turpinās organizēta Ukrainas aizsardzība. Taktiskā Krievijas virzība uz dienvidiem no pilsētas, visticamāk, ir progresējusi vien nedaudz.

Ziemeļos, Luhanskas apgabala Kreminas-Svatovas sektorā, Krievijas spēki turpina nepārtrauktus uzbrukumus, lai gan katrs vietējais uzbrukums joprojām ir pārāk mazs, lai panāktu nozīmīgu izrāvienu. Krievija, visticamāk, vēlas atgūt Ukrainas spēku iegūtās teritorijas 2022. gada septembrī–novembrī: pastāv reāla iespēja, ka viņu tuvākais mērķis ir virzīties uz rietumiem līdz Žerberecas upei, raksta Lielbritānijas ministrija.

Kopumā pašreizējā operatīvā aina liecina, ka Krievijas spēkiem tiek dotas pavēles virzīties uz priekšu lielākajā daļā sektoru, taču tie nav uzkrājuši pietiekamu uzbrukuma kapacitāti nevienā asī, lai panāktu izšķirošu spēku, noslēgumā pauž britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 February 2023

