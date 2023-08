'Vagner' līderis Prigožins bijis avarējušās lidmašīnas pasažieru sarakstā (plkst.22:44)

Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" dibinātājs un vadītājs Jevgeņijs Prigožins bijis Krievijā avarējušās lidmašīnas pasažieru sarakstā, ziņo mediji.

Krievijas ziņu aģentūra "Tass" vēsta, ka dienesti avarējušās lidmašīnas tuvumā pagaidām atraduši četrus līķus. Kopumā lidmašīnā bijuši desmit pasažieri, kuru skaitā bija arī Prigožins.

Lidmašīnā, iespējams, atradies arī Prigožina vietnieks Dmitrijs Utkins, taču šādai informācijai oficiāla apstiprinājuma pagaidām nav.

Telegram kanāls "Gray Zone", kas ir saistīts ar grupējumu "Vagner", paziņojis, ka Prigožins ir miris. Vēstījumā arī minēts, ka Prigožinu "nogalināja Krievijas nodevēju darbības".

Ziņas par iespējamo Prigožina nāvi sasniegušas arī ASV Balto namu. "Mēs esam redzējuši ziņas" par to, ka nogāzusies lidmašīna, kuras pasažieru sarakstā ir Prigožins, norādīja Nacionālās drošības padomes preses sekretāre Adriena Vatsone.

ASV prezidents Džo Baidens norādīja, ka viņu nepārsteidz ziņas par lidmašīnas avāriju Krievijā.

Lidmašīna "Embraer" avarēja Tveras apgabalā, apstiprinājusi Krievijas federālā aviācijas pārvalde "Rosaviacija".

Vietnē "Flight Radar" bija redzams, ka lidmašīna "Embraer", kas pieder Prigožinam, lido virs Tveras apgabala. Pēcāk lidmašīna no radara redzesloka pazuda.

Kā vēsta "Sky News", Prigožins pirmo reizi kopš viņa sarīkotā dumpja jūnijā ar video uzrunu dalījās pirms divām dienām. Pēc video uzrunas bija noprotams, ka viņš atrodas Āfrikā.

Tāpat, kā ziņo "Sky News", vairākos sociālajos medijos publicētajos videoklipos redzama lidmašīnas avārija.

Jūnijā notika algotņu grupējuma "Vagner" konflikts ar Krievijas varasiestādēm, tā vadītājam Prigožinam apsūdzot Aizsardzības ministriju par uzbrukumu privātās militārās kompānijas pozīcijām, bet drošības dienestiem Prigožina darbības dēvējot par aicinājumu uz bruņotu dumpi.

Prigožina nāve tika prognozēta jau iepriekš. "Financial Times" žurnālists un ilggadīgs Kremļa kritiķis Hristo Grozevs 12. augustā norādīja, ka tuvākā pusgada laikā Prigožins būs miris vai notiks jauns apvērsums Krievijā. "Visi zina, ko dara ar nodevējiem, bet Putins to neizdarīja," klāstīja Grozevs, piebilstot, ka Putins vēlas Prigožina nāvi, "tomēr pagaidām to nevar paveikt".

"Vagner" ir Krievijas algotņu armija, kas dibināta 2014. gadā. Grupējums pēc neveiksmīgā dumpja jūnijā vairs neieņēma būtisku lomu Krievijas sāktajā karā Ukrainā. Pēc dumpja lēsa, ka grupējuma kaujinieki atrodas militārajās nometnēs Baltkrievijā. Algotņu grupa aktīvi darbojas arī Āfrikā un Tuvajos Austrumos.