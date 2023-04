Vairāk nekā 300 ārzemju žurnālistu aicina Krieviju atbrīvot Gerškoviču

Vairāk nekā 300 ārzemju žurnālistu, kas iepriekš strādājuši Maskavā, kopīgi aicinājuši Krievijas valdību nekavējoties atbrīvot spiegošanā apsūdzēto laikraksta "Wall Street Journal" žurnālistu Evanu Gerškoviču, ziņo medijs "The Guardian".

Vēstuli Kremlim parakstījis 301 žurnālists no BBC, "New York Times", "New Yorker" un citiem medijiem. Kopumā šie žurnālisti ir no 22 valstīm, bet strādājuši arī Krievijā. Žurnālisti Krievijā strādājuši dažādos laika posmos, piemēram, viens no žurnālistiem Maskavā ieradās 1964. gadā, bet pēdējais dokumenta parakstītājs valsti pameta vien pirms dažām nedēļām.

Vēstule bija adresēta Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam. Tajā žurnālisti norādījuši savu sašutumu par Gerškoviča arestu un pret viņu izvirzītājam apsūdzībām. Žurnālisti mudināja nekavējoties atsaukt apsūdzības un Gerškoviču atbrīvot.

"Gerškovičs žurnālistikā ir paveicis iespaidīgu darbu. Mums nav šaubu, ka vienīgais mērķis un nodoms viņam bija informēt savus lasītājus par šī brīža situāciju Krievijā. Informācijas meklēšana, pat ja tā nozīmē politisko interešu aizskaršanu, nepadara Gerškoviču par noziedzinieku vai spiegu – tā padara viņu par žurnālistu. Žurnālistika nav noziegums," teikts vēstulē.

Žurnālisti apgalvo: "Arests nosūta satraucošu un bīstamu signālu par Krievijas nevērību pret neatkarīgajiem medijiem un liecina par vienaldzību pret jauna, talantīga un godīga žurnālista likteni."

Gerškovičs tika aizturēts 29. martā Jekaterinburgā un vēlāk apsūdzēts spiegošanā. Žurnālists un viņa darba devējs šīs apsūdzības nolieguši. Gerškovičs ir pirmais ASV izdevuma žurnālists, kas aizturēts Krievijā par spiegošanu kopš Aukstā kara.