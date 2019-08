Venēcija sāk ierobežot lielo kruīza kuģu iebraukšanu

Pēc jūnijā notikušās avārijas Itālijas valdība pieņēmusi lēmumu ierobežot lielo kruīza kuģu iebraukšanu tūristu iecienītajā Venēcijā.

Sākot no septembra visi kuģi, kuru svars pārsniegs 1000 tonnu, tiks novirzīti uz Fusinas un Lombardijas termināļiem, kas atrodas ārpus vēsturiskās Venēcijas. Plānots, ka 2020. gada beigās vismaz trešdaļa no kruīza kuģiem tiks novirzīti no Venēcijas vēsturiskā centra uz citām piestātnēm.

Dabas aizstāvji norādījuši, ka valdības centieni nav tik nozīmīgi, lai pasargātu pilsētu no zemūdens erozijas un piesārņojuma. Kritiķi ilglaicīgi arī norāda, ka viļņi, ko kanālā rada kruīza kuģi, grauj pilsētas pamatus, kas regulāri cieš no plūdiem. Kritiķi arī uzskata, ka lielo kruīza kuģu ienākšana mazina Venēcijas vēsturisko vietu skaistumu un pieved pārāk daudz tūristu.

Jūnijā kruīza kuģis "MSC Opera", piebraucot kanāla malā, aizķēra tūristu kuģīti, ievainojot piecus cilvēkus. Kompānijas "MSC Cruises" kuģim "MSC Opera" esot apstājies dzinējs un tas, inerces vadīts, turpinājis virzīties uz priekšu. Divi velkoņi, kas kuģi ievilkuši ostā, mēģinājuši to apturēt, taču starp vienu no velkoņiem un kruīza kuģi pārtrūkusi tauva.