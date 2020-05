Iepriekšējie pandēmijas mēneši ir ļoti skaidri parādījuši to, ka veselības jomā mums vajag vairāk Eiropas, tā, komentējot Eiropas Savienības (ES) centienus ierobežot pandēmiju, portālam "Delfi" pauda ES veselības un pārtikas drošības komisāre Stella Kirjakidu.

Kirjakidu nāk no Kipras, viņa ir medicīnas psiholoģe ar daudzu gadu pieredzi sociālo lietu, veselības un vēža profilakses jomā. Viņa kā komisāre Eiropas Komisijā nes veselības portfeli. Savās atbildēs Kirjakidu skaidro, kā ES strādā pie vakcīnas izstrādes un cik tālu šajā darbā ir tikusi, kā arī brīdina, ka, samazinoties jaunu saslimšanas gadījumu skaitam, mums jābūt gataviem, ka šī tendence var mainīties.

Mēs varam uzveikt šo vīrusu ar vakcīnu, – cik tālu Eiropas Savienība ir tikusi un ko darījusi, lai mūs tai pietuvinātu?

Pirms tiks izstrādāta vakcīna, mums būs jāiemācās sadzīvot ar šo vīrusu un pieņemt jaunu normalitāti. Neapšaubāmi vissvarīgākā robežšķirtne vīrusa apturēšanā būs rezultatīvu diagnostikas metožu, terapiju un vakcīnu izstrāde un ieviešana. Mēs uzveiksim šo pandēmiju tikai tad, kad lielākā daļa pasaules iedzīvotāju būs vakcinēta pret vīrusu.

Vakcīnas izstrāde ir absolūta prioritāte, taču tas ir arī sarežģīts process, kas ir atkarīgs no ciešas savstarpējas koordinācijas, finansiālā atbalsta un vienota mērķa. Attiecībā uz koordināciju mēs nodrošinām, ka pētniecības un inovācijas darbības tiek apvienotas ES līmenī, un sniedzam atbalstu zāļu izstrādātājiem un farmācijas uzņēmumiem, lai tie varētu paātrināt darbu. Kad tiks izveidota droša un efektīva vakcīna, mēs panāksim, lai tā pēc iespējas drīz tiktu apstiprināta un sasniegtu pacientus. Runājot par finansiālo atbalstu, mēs tieši finansējam trīs vakcīnu kandidātus un esam uzņēmušies vadību iepriekš nepieredzētas globālas solidaritātes stiprināšanā, no līdzekļu devējiem visā pasaulē savācot finansējumu 7,4 miljardu eiro apmērā diagnostikas metožu, zāļu un vakcīnu izstrādei. Vienots mērķis tiks demonstrēts tādā ziņā, ka jebkāda nākotnē izstrādāta Covid-19 vakcīna nebūs greznība dažiem izredzētajiem, bet universāls kopējs labums, kas pieejams iedzīvotājiem jebkurā vietā.

No vairāk nekā 90 izstrādes stadijā esošām vakcīnām līdz šim tikai astoņām uzsākti klīniskie izmēģinājumi. Pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, Eiropas Zāļu aģentūra ir aplēsusi, ka, iespējams, paies vismaz gads, pirms vakcīna pret Covid-19 būs gatava apstiprināšanai un pieejama pietiekamā daudzumā, lai to varētu plaši izmantot.

Raugoties no jūsu vadītā Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta, kāds ir pašreiz aktuālākais izaicinājums un kāds būs nākamais solis pandēmijas pārvarēšanā?

Lai gan pašlaik visā Eiropas Savienībā redzami pozitīvi signāli, kopumā samazinoties jaunu saslimšanas gadījumu skaitam, mums jābūt gataviem, ka šī tendence var mainīties. Mums jāatceļ ekonomikai un sabiedrībai uzliktie ierobežojumi, taču prioritārai vienmēr jābūt sabiedrības veselības aizsardzībai. Mēs nedrīkstam riskēt, ka atkal parādīsies nekontrolēts vīrusa uzliesmojums.

Iespēja pamazām atsākt ceļošanu un tūrismu, apciemot ģimeni un draugus būs skaidra liecība iedzīvotājiem, ka upuri, ko viņi nesuši iepriekšējos mēnešos, ir sākuši atmaksāties. Tomēr mums jārīkojas uzmanīgi. Mēs turpinām sekot norisēm katru minūti, dalībvalstīm pakāpeniski atceļot ierobežojumus, un kopā ar specializētajām ES aģentūrām esam gatavi uzreiz reaģēt, ja redzēsim, ka kaut kas nenotiek, kā plānots.

Šī cīņa vēl nav uzvarēta. Kamēr mums nav vakcīnas, vīruss būs ar mums, un inficēšanās risks saglabāsies.

8. aprīlī EK pieņēma ieteikumu atbalstīt deeskalācijas stratēģijas, izmantojot mobilos datus un lietotnes. Vai, jūsuprāt, dalībvalstis seko šīm vadlīnijām, un kā tās to dara?

Digitālo datu nozīme un potenciāls veselības jomā nekad nav bijis tik acīmredzams kā tagad. Digitālās tehnoloģijas var kļūt par izšķirošu faktoru mūsu centienos turpmāk samazināt vīrusa izplatīšanos. Šie jaudīgie instrumenti būs īpaši būtiski, lai palīdzētu mums brīdināt iedzīvotājus par infekcijas riskiem un sniegtu atbalstu veselības aizsardzības iestādēm vīrusa pārneses modeļu monitorēšanā un lēmumu pieņemšanā par vīrusa izplatības ierobežošanu, samazinot ierobežojumus sabiedrībā un atsākot ekonomikas darbību droši un ilgtspējīgi.

No savas puses esam izveidojuši pamatus Eiropas mēroga pieejai attiecībā uz mobilajām lietotnēm, un daudzas dalībvalstis pašlaik apsver izsekošanas lietotņu izmantošanu. Lai gan šo lietotņu funkcionalitāte dažādās dalībvalstīs var atšķirties, tām jāseko vienādiem principiem – jāievēro ES pamattiesības un datu aizsardzības noteikumi, kā arī jānodrošina dažādo lietotņu sadarbspēja pāri ES robežām. No savas puses mēs pilnībā atbalstām tās pareizu risinājumu meklēšanā. Sabiedrības uzticēšanās ir viens no vērtīgākajiem resursiem. Mums tā jāsargā un jāuztur. Tas nav diskutējams jautājums.

Lai ES reakcijas pasākumi uz Covid-19 uzliesmojumu notiktu koordinēti, ES vadītāji ir vienojušies par vairākām prioritātēm – viena no tām ir nodrošināt medicīnisko aprīkojumu. Kā jūs vērtētu tā nodrošināšanu Baltijas valstīs, un kādi uzlabojumi šajā jomā šeit būtu nepieciešami?

Mēs esam izdarījuši visu, lai nodrošinātu ļoti vajadzīgo un dzīvības glābšanai nepieciešamo aizsardzības līdzekļu pieejamību medicīnas darbiniekiem visā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai tas bija kas nepieredzēts, taču es uzskatu, ka mēs spējām tikt galā ar šo uzdevumu ļoti sarežģītos tirgus apstākļos.

No koronavīrusa uzliesmojuma paša sākuma mēs piedāvājām sniegt atbalstu individuālo aizsardzības līdzekļu, plaušu ventilatoru un koronavīrusa testu veikšanai vajadzīgā inventāra pirkšanā, izmantojot ES kopīgos iepirkumus. Šajā laikā bija liels attiecīgo preču trūkums un liela konkurence starp valstīm globālajos tirgos. Dalībvalstīm organizēto kopīgo iepirkumu vērtība pārsniedz 3 miljardus eiro.

Baltijas valstis arī piedalās šajos iepirkumos, un kopš aprīļa sākuma tām ir bijusi iespēja pasūtīt aizsardzības līdzekļus. Priecājos, ka Latvija ir viena no valstīm, kura izmantoja šo iespēju un jau ir veikusi pasūtījumus.

Bez kopīgajiem iepirkumiem būtiska mūsu darba daļa bija intensīva sadarbība ar nozari, lai paplašinātu ražošanu un pārveidotu ražošanas līnijas visu dalībvalstu vajadzībām. Mēs izveidojām standartus svarīgiem medicīniskiem aizsarglīdzekļiem, un šie standarti ir brīvi pieejami uzņēmumiem, kuri vēlas sākt ražot šādus aizsarglīdzekļus. Mēs izdevām arī norādījumus, lai palīdzētu ražotājiem strauji kāpināt pirmās nepieciešamības medicīniskā aprīkojuma un materiālu – īpaši individuālo aizsardzības līdzekļu, roku dezinfekcijas līdzekļu un trīsdimensiju drukā ražotu produktu – ražošanu.

Bija ļoti iepriecinoši redzēt, ka krīzes kulminācijas laikā daudzi uzņēmumi pārorientēja savu ražošanu. Tie, kas iepriekš ražoja augstās modes zīmolus, saka ražot tūkstošiem masku dienā. Tā bija Eiropas solidaritāte darbībā.

Eiropas Savienībā, arī Latvijā, esam saskārušies ar iepirkumu problēmām (caurspīdīgums, kvalitāte, dārdzība). Kādi jums ir secinājumi, idejas, ko koordinēti mēs būtu varējuši darīt labāk?

Bija izveidojies bezprecedenta globālais pieprasījums pēc dažiem ražojumiem, un sākotnēji tas pārsātināja tirgus un radīja konkurenci attiecībā uz materiāliem. Tam patiešām dažos gadījumos bija ietekme uz dažu piegādāto preču kvalitāti, īpaši no Ķīnas, kas joprojām ir galvenā ražotāja.

Medicīnisko aizsarglīdzekļu kvalitāte un drošība, protams, ir ļoti svarīga, tāpēc mums tas ir bijis būtisks jautājums. Tieši šī iemesla dēļ mēs piedāvājām dalībvalstīm iespēju apvienot spēkus, panākt lielus apjomradītus ietaupījumus un iegūt labāku piekļuvi tirgum un kvalitatīvu ražojumu kopīgai iepirkšanai. Līdz šim mēs neesam saņēmuši nekādu informāciju par problēmām saistībā ar šiem iepirkumiem, taču, protams, saglabājam modrību. Saskaņā ar šīm procedūrām esam piešķīruši prioritāti iespējai veikt pasūtījumus lielos daudzumos un ātri, protams, ņemot vērā vajadzīgo kvalitātes kontroli un piedāvātās cenas.

Austrumeiropā vairākās valstīs tiek reģistrēts mazāks ar jauno koronavīrusu inficēto cilvēku īpatsvars nekā Rietumeiropā. Vai jums ir kāds iespējams skaidrojums, kāpēc tas tā ir?

Pašreiz joprojām turpinās nopietnākā veselības krīze, kādu esam pieredzējuši vairāk nekā gadsimta laikā, un situācija turpina attīstīties. Dažos gadījumos patiešām esam novērojuši būtiskas atšķirības Covid-19 gadījumu skaitā dalībvalstīs. Mēs, protams, tam rūpīgi sekojam, lai saprastu, kāpēc ir šādas atšķirības – vai tās, piemēram, ir saistītas ar epidemioloģiskajiem faktoriem, kopējo iedzīvotāju struktūru vai noteiktajiem ierobežojumiem.

Tai pašā laikā koordinācija, solidaritāte un dialogs starp visām dalībvalstīm būs ļoti svarīgs, lai turpinātu samazināt ar koronavīrusu inficēto skaitu, sabiedrībai un ekonomikai pakāpeniski atgriežoties ierastajā dzīvē.

ES valstis ir primāri atbildīgas par veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās palīdzības organizēšanu un sniegšanu. ES veselības politika tādējādi papildina valstu politiku un nodrošina veselības aizsardzību visās ES politikās. Vai uzskatāt, ka šī pandēmija varētu mainīt šo līdzsvaru starp pienākumiem?

Tā tik tiešām ir taisnība, ka sabiedrības veselība galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē – tas, protams, ir ierobežojis mūsu rīcību. Tas ir radījis arī neatbilstību starp iedzīvotāju tiesisko paļāvību uz Eiropas Savienību un atbalstu, kuru spējām sniegt. Kad sākas krīze, ir viegli jautāt: "Kur ir Eiropas Savienība?" Taču mums ir arī jājautā, cik plašu darbības jomu mēs paši esam piešķīruši Eiropas Savienībai šajā jautājumā.

Mums vajadzīga efektīva, ātra un stabila ES krīzes pārvaldība – un mums jāspēj mobilizēt resursus un sniegt tiešu atbalstu, kur tas vajadzīgs. Es uzskatu, ka iepriekšējie mēneši ir ļoti skaidri parādījuši to, ka veselības jomā mums vajag vairāk Eiropas. Mums vajadzīgas stiprākas operatīvās aģentūras, kurām ir pastiprinātas pilnvaras, lai palīdzētu dalībvalstīm tikt galā ar pārrobežu veselības apdraudējumiem, un kurām piešķirti pietiekami cilvēkresursi un tehnoloģiskie resursi, lai šīs pilnvaras būtu iespējams īstenot. Šonedēļ* mēs nāksim klajā ar jauna ES budžeta priekšlikumu un atlabšanas plānu, ieskaitot vērienīgu jaunu ES Veselības programmu finansējuma piešķiršanai, – tas viss pilnīgi noteikti arī ietekmēs dalībvalstu atbalstīšanas iespējas nākotnē un veselības jautājumu risināšanu ES līmenī.

