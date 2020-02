Video: Ar koronavīrusu inficētais Irānas veselības ministra vietnieks klepo preses konferencē

Irānā oficiāli par inficētiem ar koronavīrusa paveidu "Covid-19" pasludināti 95 cilvēki. Tomēr fakts, ka jau 16 saslimušie ir miruši un inficēto vidū ir pat veselības viceministrs, gan kāds parlamentārietis, raisījis starptautisko organizāciju bažas, ka valsts slēpj slimības izplatības patiesos apmērus Irānā.

Tuvo Austrumu valstī ir lielākais mirušo skaits no vīrusa ārpus Ķīnas, turklāt attiecība starp oficiāli reģistrētajiem letālajiem gadījumiem un inficēto skaitu ir daudzkārt lielāka nekā vidēji. Irānas veselības ministra vietnieks Iradžs Harirči vēl pirmdien medijiem pats noliedza patieso epidēmijas apmēra slēpšanu valstī (attēlā preses konferencē uzņemts foto), bet jau drīz pēc tam tika paziņots, ka inficēts ar "Covid-19" ir arī viņš pats.

Tas raisījis pastiprinātas aizdomas par patiesā epidēmijas mēroga neapzināšanos vai slēpšanu. Līdz šim saņemtā informācija no Irānas liecina, ka vairums mirušo un smagāk saslimušo ir vecāka gadagājuma cilvēki, bet trūkst informācijas par gados jaunajiem, kuru veselība ir izturīgāka, taču viņi paši ir vīrusu pārnēsātāji.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC — Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020

After appearing sweaty and visibly sick, Iran's deputy health minister has confirmed that he has coronavirus. pic.twitter.com/8WI9gYrc49 — Brut America (@brutamerica) February 25, 2020





This is the Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint TV interview and a press conference yesterday among journalists with no mask. Today media inside Iran announced that other officials had been infected with the virus. pic.twitter.com/UZxg7RfdxZ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 25, 2020



Starp Irānu un Ķīnu pastāv spēcīgas tirdzniecības saites. Ārpus Ķīnas salīdzinoši liels saslimušo un no slimības mirušo skaits konstatēts arī Dienvidkorejā, kas arī uztur ciešas ekonomiskās saites ar reģiona lielāko valsti, kā arī Itālijā, kas ir viens no galvenajiem Ķīnas tūristu un arī uzņēmēju magnētiem Eiropā.

Koronavīrusa paveida oficiāli apstiprināto upuru skaits līdz 26. februāra pulksten 00:10 pēc Latvijas laika ir 2708, bet inficēti 80 410, no kuriem Ķīnā – 77 660, ziņo Džonsa Hopkinsa universitātes Sistēmu zinātnes un inženierijas centra speciālisti, kuri apkopojuši Pasaules veselības organizācijas, kā arī Ķīnas, ASV un Eiropas slimību kontroles un novēršanas centru datus. Vienlaikus aug arī izārstēto skaits, sasniedzot 27 879.