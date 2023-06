Video: Baidens paklūp uz skatuves izlaiduma ceremonijā Kolorādo štatā

ASV prezidents Džo Baidens Gaisa spēku akadēmijas izlaiduma ceremonijas laikā paklupa uz skatuves, aizķeroties aiz smilšu maisa, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Baltais nams ziņo, ka prezidents nav guvis traumas.

Baidenam kājās piecelties palīdzēja trīs vīri, tostarp divi viņa slepenā dienesta darbinieki. Videomateriālos redzams, ka Baidens, šķiet, norāda uz vienu no diviem smilšu maisiem, ko izmantoja, lai atbalstītu viņa teleprompteru.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794