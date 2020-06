Video: Filmā 'Savvaļā' redzamo busiņu aizved no Aļaskas nekurienes

Filmā "Savvaļā" ("Into the wild") redzamais autobuss sabiedrības drošības dēļ aizvests no nomaļa ASV Aļaskas štata meža masīva, ziņo Aļaskas Nacionālā gvarde.

Pamestais autobuss, pazīstams arī kā "Buss Nr. 142" uz tā redzamā skaitļa dēļ, 18. jūnijā aizvests prom no nomaļa Aļaskas meža masīva, lai tādējādi glābtu piedzīvojumu meklētāju dzīvības, atsaucoties uz vietējo varasiestāžu pārstāvu teikto, raksta "Anchorage Daily News".

Transportlīdzeklis "International Harvester K-5" ražots 1946. gadā. Tas savulaik izmantots braucienam pa bezceļu apkaimi, bet salūzis vairāk nekā 30 kilometru attālumā no tuvākā lielceļa un atstāts kā patvēruma vieta medniekiem, pētniekiem un dabas mīļotājiem. Populāru to padarīja 1996. gadā iznākusī grāmata "Savvaļā", bet par globāli pazīstamu kulta objektu padarīja 2007. gadā iznākusī tās ekranizācija.

Grāmata un attiecīgi arī filma stāsta par reālu notikumu, kad 1992. gadā autobusu sasniedza 24 gadus vecs piedzīvojumu meklētājs. Viņš autobusā nodzīvoja visu vasaru no aprīļa līdz pat augustam, kad mira no bada, ko savukārt, visticamāk, izraisīja saindēšanās un nespēja sagādāt pietiekami daudz pārtikas. Viņa 114 autobusā pavadītās dienas, kā arī fakts, ka konkrētais autobuss parādījās arī filmā, turpmākajos gados vilināja to apmeklēt daudzus piedzīvojuma meklētājus.

Daudzi šajā izaicinošajā vidē un nereti skarbajos klimatiskajos apstākļos apmaldījās, kā dēļ autobusa meklētāju meklēšanas operācijas jau bija kļuvušas par biežu parādību. Turklāt vairāki ceļotāji no dažādām pasaules malām šo piedzīvojumu laikā arī zaudēja dzīvību. Vēl pērn ekspedīcijas laikā noslīcis kāds Baltkrievijas pilsonis, bet pēdējā meklēšanas operācija norisinājusies šī gada februārī, kad tika meklēti pieci itāļi no kuriem viens bija guvis smagus apsaldējumus.

Lai glābtu dzīvības un glābšanas dienestu resursus, Aļaskas amatpersonas nolēma autobusu no tā atrašanās vietas aizvest. Slavenajam transportlīdzeklim jumtā izzāģēti caurumi, lai to varētu pacelt gaisā ar "CH-47 Chinook" militāro helikopteru. Tas nogādāts "drošā vietā", norādījuši Nacionālās Gvardes pārstāvji.