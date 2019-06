Video: Harkovā ukraiņu nacionālisti nogāž padomju maršala Žukova pieminekli

Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā Harkovā nacionālisti svētdien nogāza pieminekli padomju maršalam Georgijam Žukovam.

Vispirms nacionālistu organizācijas "Pašaizsardzība", "Labējais sektors", "Nacionālais korpuss", "Harkovas eiromaidans" un citas sarīkoja protesta akciju pie Sporta pils, kur notika Harkovas mēra Genadija Kernesa un Odesas mēra Genadija Truhanova partijas "Tici darbiem" kongress.

Pēc tam protestētāji devās pie netālu esošā maršala Žukova pieminekļa, apmeta tam virves un nogāza. Pieminekļa vietā uz postamenta aktīvisti novietoja Ukrainas karogu.

Kerness partijas "Tici darbiem" kongresā solīja, ka piemineklis tuvākajā laikā tikšot atjaunots.

1940. gadā Žukovs vadīja Besarābijas un Ziemeļbukovinas okupāciju, 1941. gadā viņš bija PSRS aizsardzības tautas komisāra vietnieks un bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks, no 1942. līdz 1945. gadam - aizsardzības tautas komisāra pirmais vietnieks un bruņoto spēku virspavēlnieks. No 1953. līdz 1955. gadam Žukovs bija PSRS aizsardzības ministra vietnieks, bet no 1955. līdz 1957. gadam - PSRS aizsardzības ministrs.