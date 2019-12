Video: Honkongā policija iepirkšanās centros uzbrūk protestētājiem un garāmgājējiem

Honkongā demokrātiju atbalstošie protestētāji trešdien rīkoja zibakcijas iepirkšanās centros, savukārt policija tās izklīdināja.

Vairākos gadījumos policija pret protestētājiem iepirkšanās centros izmantoja piparu gāzi. Vismaz viens iepirkšanās centrs, kurā notika protesti, tika slēgts pirms paredzētā darba laika beigām.

Policija arī laida darbā asaru gāzi, lai izklīdinātu protestētājus, kas izveidoja barikādes ielās, kā arī izdemolēja "Starbucks" kafejnīcu. Daudzi protestētāji aizturēti.

Kopš jūnija Honkongā notiek plaši protesti, kuros pilsoņi pieprasa plašāku demokrātiju un tiesības. Sākotnējais protestu cēlonis bija likumprojekts par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai, taču protesti strauji pārauga plašākā kustībā, kas iestājas par demokrātiskām reformām.

Plainclothes HK police, who beat arbitrarily and torture anyone in HK, are all HK terrorists.

Please sanction them under #HKHumanRightsandDeomcracyAct #HKBeWaterAct & #MagnitskyAct to stop their brutality. pic.twitter.com/qo8oaRg06G