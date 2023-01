Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Mihails Podoļaks intervijā "Delfi.ee" pastāstīja par radošu kara uzdevumu risinājumu, triecieniem pa Krievijas teritoriju, un par to, kāpēc Ukrainai ir tiesības doties uzbrukumā Doņeckai, Lhanskai un Krimai.

"No kara skatu punkta, neapšaubāmi, mums ir daudz kreatīvāks ģenerālštābs. Mēs daudz radošāk attiecamies pret tiem vai citiem uzdevumiem. Un, neapšaubāmi, kara laikā – un tas ir ļoti svarīgi –, mēs koriģējam kara vešanas veidu un stilu," intervijā "Ekspress Grupp" izdevējam Hansam Luikam izteicās Podoļaks.

"Paskatieties, kā attīstās karš. Kad mēs runājam par to, ka var tikt doti triecieni pa Krimas pussalu, mūsu partneru vidū bija ļoti paniskas sajūtas. Viņi teica: "Lūdzu, tikai ne to". Tagad jau visiem ir fundamentāla izpratne, ka Ukrainai ir pilnas militāras tiesības dot triecienu pa jebkuriem objektiem okupētajās teritorijās, ieskaitot Krimu. To mums garantē starptautiskās tiesības. Taču ir vairākas nianses, kas kopumā arī pakāpeniski paliek pagātnē. Taču nepieciešams ar tām strādāt un skaidrot dažādos līmeņos. Triecienus pa Krievijas teritoriju mēs neatbalstām, mēs tos neveicam. Tāpēc, ka tas asi eskalēs šo komponenti un pārkāps starptautiskās tiesības," viņš atzīmēja.

Pie tam Podoļaks atteicās atzīt Ukrainas saikni ar uzbrukumiem stratēģiskajam lidlaukam Engelsā.

"Mēs nodarām maksimālu kaitējumu krievu militārajiem bruņotajiem spēkiem – tehnikai un dzīvajam spēkam okupētajās teritorijās, ieskaitot Doņecku, Luhansku un Krimas pussalu. Visi to pieņēmuši un tas ir absolūti likumīgi. Un tam mums tiek dots nepieciešamais ieroču arsenāls, tā nepieciešamā nomenklatūra, ieskaitot noteikta tāluma raķetes," viņš piebilda. "Viss, kas notiek Krievijas teritorijā, tās ir tiešas kara sekas. Tur ir Krievijas pilsoņu sabotāža, partizānu kustību darbs. Šādas parādības rodas, jo Krievija zaudē vadāmību. (..) Sākas autoritārās varas vertikāles sadalīšanās process".

Karadarbības laikā tiek izsmelts militārās tehnikas resurss, atzina Podoļaks. Taču ar šo pašu problēmu saskaras arī Krievija: "Tāpēc Krievija pārgājusi uz vēl vecākām (tanku) modifikācijām: sešdesmit ceturtie un pat piecdesmit piektie tanki. Taču tāpēc mēs ļoti intensīvi un, manuprāt, ļoti veiksmīgi īstenojām smagas pārrunas par jaunāko NATO modifikācijas militāro tanku nodošanu mums. Tie ir ne tikai "Leopard", kas ir pamatā Eiropas tanki, bet arī britu "Challenger" un amerikāņu M1 "Abrams". Es domāju, ka tuvākā mēneša laikā mēs jau saņemsim nepieciešamo tanku daudzumu. Bez tankiem mums arī nepieciešams noslēgt pārrunas jautājumā par raķetēm, kuru šāviena attālums ir vairāk nekā 100 kilometri, lai iznīcinātu krievu noliktavas. Tas ir atslēgas moments kara paātrināšanai".

Pēc Podoļaka teiktā, Ukraina ir sev noteikusi prioritāti – noslēgt šo karu, iznīcinot Krievijas bruņotos spēkus savā teritorijā. "Neapšaubāmi, Krievija īstenos pretuzbrukumu un centīsies iznīcināt kaut kādas transporta maģistrāles, viņa jau periodiski to dara. Taču krievu kara infrastruktūras kvalitāte ir niecīga. Viņi absolūti nesaprot, kas un kā jādara. Tāpēc viņi var gribēt, ko vien vēlas, taču ir resursu noteiktas iespējas. Ukraina šobrīd ir daudz vairāk piesātināta resursiem. Ukraina ir darījusi visu nepieciešamo, lai formulētu skaidru izpratni par to, kas ir efektīvs aizstāvības un pretuzbrukuma karš," viņš atzīmēja.