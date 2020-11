Video: Pirms zemju nodošanas Azerbaidžānai armēņi nodedzina savas mājas

Daudzi iedzīvotāji Kalnu Karabahas rajonos, kas atbilstoši 9.novembra uguns pārtraukšanas vienošanās nosacījumiem nonāks Azerbaidžānas kontrolē, nodedzinājuši savas mājas, liecina piektdien sociālajos medijos pieejamā informācija.

Lačinas, Kelbadžaras un Agdamas rajonu iedzīvotāji pirms šo teritoriju pamešanas nodedzinājuši savas mājas, veikalus un citas ēkas, redzams sociālajos tīklos publicētajos video un fotogrāfijās. Atbilstoši uguns pārtraukšanas vienošanās nosacījumiem Kelbadžaras rajons jānodod Azerbaidžānai līdz 15.novembrim, Agdamas rajons - līdz 20.novembrim, bet Lačinas rajons - līdz 1.decembrim.

We spent today in the village of Dadivank in Nagorno-Karabakh. The region is due to be handed over to Azerbaijan in two days. Many locals were stripping their houses and leaving. Some even set fire to their homes to prevent them falling into Azeri hands. pic.twitter.com/NImQGPmDuo