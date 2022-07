Video: Putinam nervozi nākas gaidīt Erdogana ierašanos

Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins Irānas galvaspilsētā Teherānā aptuveni minūti kameru priekšā bija spiests gaidīt Turcijas līderi Radžepu Tajipu Erdoganu.

Putins ir zināms kā politiķis, kurš nereti liek sevi gaidīt citu valstu līderiem dažādu samitu vai vizīšu laikā. Šoreiz gaidīja Putins.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP