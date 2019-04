Video: Testa lidojumā paceļas žiglais nākotnes helikopters 'Defiant'

Marta beigās testa lidojumā devās lidaparātu ražošanas gigantu "Boeing" un "Sikorsky" kopdarbs "SB-1 Defiant", kas ir gan modernākais, gan, iespējams, ātrākais helikopters pasaulē, ziņo "Popular Science".

Helikoptera radītāji Floridā demonstrēja sava lolojuma spēju pacelties, izmantojot divus vienu virs otra novietotus rotorus, kuri turklāt griežas pretējos virzienos, nodrošinot stabilitāti un tādējādi ļaujot atbrīvoties no ierastā astē esošā stabilizācijas rotora. Tiesa, arī "Defiant" astē ir rotors, taču tas ir vērsts perpendikulāri un paredzēts helikoptera ātruma palielināšanai.

Kā redzams testa video, aizmugurējais rotors pirmajā testa lidojumā pat ir nekustīgs. "Defiant" tajā tikai pusstundu planējis nelielā augstumā no zemes, un pagaidām helikopters vēl oficiāli nevar tikt atzīts par ātrāko.

Joprojām izstrādes stadijā esošais prototips tiek uzskatīts par pamatu lidaparātiem, kādi reiz aizvietos tagad ASV un citu valstu spēkos plaši izmantotos "Black Hawk" helikopterus. Papildu ātrums cilvēku nogādāšanai konflikta zonā vai evakuēšanai no tā militārajiem spēkiem ir viens no būtiskākajiem parametriem, ko no helikopteriem nākotnē sagaida Pentagons.

Vairums helikopteru pārvietojas ar ātrumu līdz 240 kilometriem stundā, helikopteru pārvietošanās ātruma rekords 400 kilometri stundā pieder britu izstrādātajam militārajam helikopteram "Westland Lynx", bet pagaidām gan tikai teorētiski "Defiant" ātrums tiek lēsts virs iespaidīgiem 425 kilometriem stundā.

"Defiant" eksperimentālie priekšteči, piemēram, "Sikorsky X2" un "Sikorsky S-97" savulaik jau ir pārsnieguši "Westland Lynx" ātruma rekordu, tomēr tie, nebūdami sērijveida helikopteri, pilnvērtīgu rekordista godu nenes.

Pretēji novietoto rotoru risinājumam ir vēl kāds pienesums – augšējā rotora uz leju spiestais gaiss ļauj apakšējā rotora griešanai izmantot mazāku enerģiju, palielinot efektivitāti.

Šāda tehnoloģija gan nav gluži unikāla – to izmantojuši arī krievu konstruktori, radot "Kamov Ka-80" un no tā atvasināto "Kamov Ka-50" sēriju. Divus pretēja virziena rotorus, taču ne vienu virs otra, izmanto arī amerikāņu lielie transporta helikopteri "Boeing CH-47 Chinook", kā arī izstrādes stadijā esošie "Bell Helicopter V-280 Valor", kura prototips pirmo testa lidojumu pieredzēja jau 2017. gada izskaņā.

"Defiant" rotori radīti no neelastīgiem kompozītmateriāliem, lai novērstu to nejaušas saskaršanās iespēju, turklāt tie miera stāvoklī ir pagriežami uz aizmuguri astes virzienā, lai helikopterus varētu pārvadāt kravas lidmašīnās vai cieši citu citam novietot, piemēram, angāros vai bāzeskuģos.

Jau vairākus gadus ASV Gaisa spēki sadarbībā ar Jūras spēkiem un NASA meklē jaunus helikopteru dizainus, lai aizstātu esošo gaisa floti. Pentagons 2014. gadā starp neskaitāmiem dažādu kompāniju dizainu un tehnoloģiskajiem piedāvājumiem izvēlējās divus cerīgākos projektus konceptmodeļu izstrādei, un jaunais "SB-1 Defiant" ir viens no tiem.

Otrs ir jau pieminētais "Bell V-280 Valor" (foto un mākslinieku radīti attēli zemāk). Lai gan abu helikopteru paraugmodeļiem bija jābūt gataviem prezentācijai 2017. gadā, laikā, kad "V-280 Valor" jau veica pirmos testa lidojumus, "SB-1 Defiant" vēl tikai tika likts kopā.

"Bell Helicopter V-280 Valor" atgādina "Bell Boeing V-22 Osprey", taču ir ievērojami mazāks. Sākotnējie plāni paredz to piemērot trim dažādiem uzdevumiem - kravas un cilvēku pārvadāšanai, medicīniskās palīdzības sniegšanai un evakuāciju veikšanai, kā arī uzbrukumam, ja to aprīko ar raķetēm.

ASV armija 45 gadu laikā paredz nomainīt visu gaisa floti, kurā ir arī pagājušā gadsimta 60. gados izstrādāti modeļi. Kā vieni no pirmajiem esot jānomaina vairāki vertikālās pacelšanās lidaparāti, tostarp helikopteri.