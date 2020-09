Video: Uzsprāgušajā Beirūtas ostā izcēlies vērienīgs ugunsgrēks

Libānas galvaspilsētas Beirūtas ostā, kurā pirms vairāk nekā mēneša sprāga minerālmēslu krava, iznīcinot gan pašas ostas ēkas un infrastruktūru, gan izpostot pilsētu un paņemot gandrīz 200 cilvēku dzīvību, ceturtdien izcēlies jauns ugunsgrēks.

Aizdegusies tirgus noliktava, kurā glabājoties mašīneļļas un riepas, vēsta Libānas armijas pārstāvji. Degošās noliktavas saturs arī skaidro biezos un melnos dūmus, kuri jau vairākas stundas veļas pār pilsētas centrālajiem rajoniem.

Ugunsnelaimes apturēšanā iesaistīti ne tikai glābēji-ugunsdzēsēji, bet arī armijas helikopteri, vēsta BBC.

Delfi jau ziņoja, ka šī gad 4. augustā Pilsētu satricināja divi sprādzieni – detonēja 2750 tonnas minerālmēslu, kuri 2014. gadā atbilstoši tiesas spriedumam bija konfiscēti līdz ar Moldovā reģistrēto kravas kuģi "Rhosus". Tā patiesais īpašnieks ir Habarovskā dzimušais Krievijas pilsonis un Kipras rezidents Igors Grečuškins.

Grečuškins ķibeļu mākto kuģi, ņemot vērā, ka ar katru Libānā pavadīto dienu pieauga arī tā parādsaistības, ar visu apkalpi pameta likteņa varā, bet bez saimnieka palikušais kuģis un tā krava palika ostas 12. piestātnē, gaidot to pārdošanu vai iznīcināšanu. Drošības apsvēruma dēļ jau 2014. gadā kuģī esošais amonija nitrāts tika pārkrauts līdzās kuģim esošajā noliktavā.

Lai gan oficiāls sprādziena iemesls nav apstiprināts, visticamāk, ugunsgrēks noliktavā radies, strādniekiem cenšoties aizmetināt caurumu ēkā. Dzirksteles aizdedzinājušas citas viegli uzliesmojošas preces. Tiek lēsts, ka līdz ar pilnīgu ostas infrastruktūras iznīcināšanu, dzīvību zaudējuši apmēram 180 cilvēki, kā arī aptuveni 300 000 Beirūtas iedzīvotāju palikuši bez mājokļiem.

Kamēr sprādziens tikai vēl vairāk padziļinājis politisko un ekonomisko krīzi valstī, ostas rekonstrukcijai palīdzīgu roku piedāvājušās sniegt jau vairākas valstis.