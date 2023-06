Vilcienu sadursmē Indijā gājuši bojā vismaz 288 cilvēki

Vilcienu sadursmē Indijas Odišas štatā piektdienas vakarā gājuši bojā vismaz 288 cilvēki, bet ap 900 cilvēku ir ievainoti, ziņoja vietējie mediji un amatpersonas.

Divu pasažieru vilcienu sadursme notika pie Balasoras pilsētas aptuveni 200 kilometrus no štata galvaspilsētas Bhubanesvaras.

Odišas Ugunsdzēsības dienesta ģenerāldirektors Sudhanšu Sarangi brīdināja, ka bojāgājušo skaits varētu sasniegt 380.

Negadījuma vietā visu nakti strādāja un darbu turpina 1200 policistu un glābēju ar 115 ātrās palīdzības mašīnām, 50 autobusiem un 45 pārvietojamām veselības aprūpes stacijām ievainoto aizvešanai, informēja Odišas štata amatpersonas.

Odišas štata galvenais sekretārs Pradīps Džena apstiprināja, ka apmēram 900 ievainotu cilvēku ir nosūtīti uz slimnīcām un glābšanas darbi turpinās.

Glābēji centās atbrīvot aptuveni 200 cilvēkus, kas, domājams, iesprostoti avarējušo vilcienu vagonos.

Dzelzceļa ministrijas preses pārstāvis sacīja, ka no sliedēm noskrēja desmit no 12 vilciena vagoniem, un atlūzas no dažiem sadragātajiem vagoniem nokrita uz blakus esošajām sliedēm. Tām uztriecās virsū otrs pasažieru vilciens.

Dzelzceļa kompānijas "Indian Railways" izpilddirektors Amitabhs Šarma pavēstīja ziņu aģentūrai AFP, ka "negadījumā bija aktīvi iesaistīti" divi pasažieru vilcieni, bet tajā tika iesaistīts arī kāds preču vilciens, kas stāvēja notikuma vietā.

Neraugoties uz valdības centieniem uzlabot dzelzceļa drošību, Indijā katru gadu notiek vairāki simti negadījumu.

1995.gada augustā divi vilcieni sadūrās netālu no Deli, kā rezultātā gāja bojā 358 cilvēki. Tā bija lielākā vilcienu avārija Indijas vēsturē.

Lielākajā daļā vilcienu avāriju vainojamas cilvēku kļūdas vai novecojušas iekārtas.