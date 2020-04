Vīrietis ar vilcienu uzbrūk ASV militārajam hospitāļkuģim 'USNS Mercy'

Kāds vīrietis šonedēļ ar vilcienu centies iebraukt Losandželosas ostā pietauvotajā ASV Jūras spēku hospitāļkuģī "USNS Mercy", ziņo "CBS Los Angeles". Kuģa komanda Losandželosā ieradusies, lai Covid-19 pandēmijas laikā mazinātu vietējo slimnīcu noslodzi.

Lielpilsētas Sanpedro rajonā dzīvojošais 44 gadus vecais vilciena inženieris Eduardo Moreno Federālajam izmeklēšanas birojam pēc aizturēšanas skaidrojis, ka "kuģis ir aizdomīgs" un "tajā nenotiekot tas, kas tiek publiski apgalvots".

Moreno, turot rokā aizdegtu signāllāpu, mērķtiecīgi vadījis vilcienu tā maksimālajā iespējamā ātrumā kuģa virzienā, nobraucot to no sliedēm un ceļā satriecot vairākas betona un metāla barjeras, kā arī šķērsojot vairākus asfaltētus un grants klātus laukumus. Vilciens visbeidzot atdūries pret ceļa uzbērumu vairāk nekā 200 metrus no ostā pietauvotā "USNS Mercy".

Foto: AP/Scanpix/LETA

Vilciens tikai par mata tiesu savā ceļā netrāpīja vairākiem auto, kuros atradās cilvēki. Moreno, kurš centies bēgt no notikuma vietas, tūlītēji apturējusi lielceļa policija, kuras ekipāža nejauši atradusies blakus un pati fiksējusi notiekošo.

Pēc incidenta kuģa misija ostā nav ne brīdi pārtraukta.

Vīrietis FIB pretterorisma vienībai pēc aizturēšanas skaidroja, ka viņš vēlējies "cilvēkus pamodināt", un paudis gandarījumu, ka pievērsis kuģim uzmanību, jo "tagad visi uzzinās". Viņš vēlāk pratināšanās atklājis pārliecību, ka pandēmija ir saistīta ar plānotu valdības apvērsumu. Moreno apgalvo, ka darbojies viens. Viņam tagad draud līdz pat 20 gadus ilgs cietumsods.