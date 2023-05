WSJ: Sji sūtnis Eiropā mudinājis atstāt Krievijai okupētās teritorijas

Ķīnas valdības īpašais pārstāvis Li Hui, kurš apmeklējis Eiropas valstis, lai runātu par Krievijas iebrukumu Ukrainā, šajās vīzītēs iestājies par to, lai Rietumi pieprasītu "tūlītēju uguns pārtraukšanu", turklāt atstājot Krievijai okupētās Ukrainas teritorijas, atsaucoties uz Eiropas amatpersonām, ziņo "The Wall Street Journal".

Ka raksta medijs, Li Hui "deva skaidru signālu: ASV sabiedrotajiem Eiropā ir jāpaziņo par savu autonomiju un jāaicina uz tūlītēju uguns pārtraukšanu, atstājot Krievijas valdījumā savas mazākās kaimiņvalsts daļas, kura tā tagad okupē".

Li, kurš maijā apmeklēja Kijivu, Varšavu, Berlīni, Parīzi un Briseli, aicinājis Eiropas valdības uztvert Ķīnu kā ASV ekonomikas alternatīvu, atklājuši WSJ avoti. Tāpat viņš ieteicis "rīkoties ātri, lai izbeigtu konfliktu starp Krieviju un Ukrainu pirms tas ir izpleties".

Kā atklājis viens no diplomātiem, Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina sūtnim savukārt norādīts, ka "Eiropa nav atdalāma no ASV" un ka tā neatteiksies no Ukrainas atbalstīšanas.

Cits diplomāts modelē, ka Pekinas galvenās intereses acīmredzot ir, lai Krievija nezaudētu karā un lai Maskava atturētos no kodolieroču pielietošanas.

Li Ķīnas līdera Sji uzdevumā Kijivu apmeklēja 16. un 17. maijā. Pēc tam Ķīnas Ārlietu ministrija publicēja ziņojumu, kurā norādīja, ka miera sarunu uzsākšanai Ukrainai un Krievijai "ir jāsāk ar sevi", atgādina portāls "Liga".

Ķīnas eksperte Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova martā raidījumā "Komandcentrs" skaidroja, ka sakauta un pārāk novājināta Krievija nav Pekinas interesēs.