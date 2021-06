Zambijas prezidents Lungu noģībst tiešraides laikā

Zambijas prezidents Edgars Lungu svētdien tiešraidē pārraidītas ceremonijas laikā par godu ikgadēji atzīmētai valsts Bruņoto spēku dienai negaidīti noģībis, ziņo "Africa News.

Zambijas 64 gadus līderis šobrīd aktīvi izvērsis priekšvēlēšanu cīņu par pārvēlēšanu augustā gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Zināms, ka Lungu cieš no ahalāzijas - retas slimības, kura ietekmē barības vadu un izraisa hipoglikēmijas lēkmes.

Viņš šīs slimības dēļ jau iepriekš 2015. gadā kādu laiku bija hospitalizēts. Prezidenta birojs ziņo, ka valsts līderis jau jūtas labāk un turpina pildīt savus pienākumus.

This the only footage I managed to get so far. It's alleged that President Lungu collapsed today..#Zambia #Zambian #ZedTwitter pic.twitter.com/3T9vwkhw7S