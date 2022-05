Zelenskis: bruņojuma piegādes ir labākā investīcija stabilitātei pasaulē; Čehija nosūta helikopterus

Smagā bruņojuma piegādes Ukrainai ir labākā investīcija stabilitātes uzturēšanai pasaulē, uzsvēra Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Otrdienas vakarā ierakstītajā videouzrunā vēršoties pie rietumvalstīm, Zelenskis mudināja Ukrainai piegādāt smago bruņojumu – daudzstobru reaktīvās artilērijas iekārtas, tankus, pretkuģu raķetes, arī citus bruņojuma veidus.

"Situācija Donbasā ir ārkārtīgi sarežģīta. Faktiski visi spēki, kas Krievijai vēl bija palikuši, ir pārsviesti uzbrukumam uz turieni. Limana, Popasna, Severodonecka, Slovjanska - okupanti grib tur visu sagraut," sacīja Zelenskis.

Tāpēc smagā bruņojuma piegādes Ukrainai ir labākā investīcija stabilitātes uzturēšanai pasaulē un centienos novērst daudzas smagas krīzes, ko Krievija plāno vai ir jau izprovocējusi, norādīja prezidents.

"Esmu pateicīgs visiem Ukrainas partneriem, kas palīdz. Bet vēlreiz uzsveru - jo ilgāk turpināsies šis karš, jo lielāka būs brīvības cena ne tikai Ukrainai, bet visai demokrātiskajai pasaulei," sacīja Zelenskis.

Čehija nodot kaujas helikopterus

Turpinoties ārvalstu ieroču piegādēm, Čehija nodevusi Ukrainas Bruņotajiem spēkiem triecienhelikopterus un kopā ar Slovākiju nodrošina vairāku desmitu Ukrainas bruņutehnikas vienību remontu, vēsta ASV laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz Pentagonu.

"[ASV] aizsardzības ministrs Loids Ostins pateicās čehiem par viņu ieguldījumu," norāda laikraksts.

Ukraina saņēmusi vēl PSRS ražotos helikopterus Mi-24, kas Ukrainai nogādāti kopīgo centienu ietvaros, lai palīdzētu atjaunot kontroli pār gaisa telpu.

Turklāt Čehija un Slovākija pieņēmušas vairākus ešelonus ar Ukrainas bruņutehniku, lai to saremontētu un tad nosūtītu atpakaļ.

Šie soļi iezīmē Rietumu atbalsta pastiprināšanu Ukrainai, tai turpinot karā cīnīties pret valstī iebrukušo Krieviju.

Aprīlī Čehija kļuva par pirmo NATO valsti, kas paziņoja par tanku nodošanu Ukrainai. Tagad tā ir pirmā, kas paziņo par triecienhelikopteru nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem.

Duda: Vācija nepilda solījumu

Runājot par ieroču piegādēm, Polijas prezidents Andžejs Duda norāda, ka Vācija bija apsolījusi Polijai piegādāt tankus "Leopard" to tanku vietā, kuras Polija nodeva Ukrainai, bet nav pildījusi šo solījumu. Dudas teikto citē Vācijas laikraksts "Die Welt".

"[Vācijas] valdība nav pildījusi šo solījumu. Un, godīgi sakot, mēs tāpēc esam ļoti vīlušies. Mēs piegādājām Ukrainai daudz tanku, jo mēs uzskatām, ka tā ir mūsu kā kaimiņa atbildība," paziņoja Duda.

Tā kā Polija nodeva Ukrainai savus tankus, tā cerēja uz NATO, ASV un Vācijas atbalstu, uzsvēra Polijas prezidents.

"Lielāko daļu mūsu tanku arsenāla Polijas bruņotajos spēkos sastāda "Leopard" tipa vācu tanki. Ja Vācija mūs atbalstītu, ja mēs saņemtu tankus [Ukrainai nodoto vietā], tad mēs būtu ļoti laimīgi," sacīja Duda.

Viņš arī paziņoja, ka Vācijas valdība dara pārāk maz, lai palīdzētu Ukrainai.

Iepriekš kļuva zināms, ka Vācija ir nosūtījusi uz Ukrainu jaunu prettanku granātmetēju un mīnu partiju.

Krievijas sabiedrību gatavo ilgam karam

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra "Stratcom" vecākā eksperte publiskās diplomātijas jautājumos Elīna Lange-Ionatamišvili skaidro, ka Krievijas politiķi un valsts mediji ar publiskajā telpā izplatīto informāciju savus iedzīvotājus sāk gatavot ilgākam karam Ukrainā. To viņa sacīja intervijā Latvijas Radio.

Komentējot Kremļa izplatītos naratīvus Krievijas iedzīvotājiem, viņa atzina – galvenais no tiem aizvien ir vēstījums, ka karā Ukrainā viss notiek tā, kā Krievija bija ieplānojusi. "To Krievija atkārto no paša sākuma, bet šobrīd tas vēstījums ir mainījies tādā ziņā, ka Krievija sāk gatavot savu mājas auditoriju tādam ilgstošam karam. Ja sākumā šī operācija tika pasniegta kā īss, efektīvs zibenskarš, tad tagad jau tiek runāts par ilgāku karu, kuram beigas nav redzamas," skaidroja eksperte.

Lange-Ionatamišvili arī norādīja, ka vēl viens vēstījums, ko Kremlis arvien aktīvāk izplata, ir šantāža, ka Rietumu pasaule pašas ieviesto sankciju rezultātā saskarsies ar pārtikas un enerģētikas krīzi. Tas tiekot darīts ar nolūku panākt, ka Rietumi pārskata šīs sankcijas un iziet uz kompromisu ar Krieviju.

Kā trešo virzienu, kurā strādā Krievijas propagandas mašinērija, "StratCom" eksperte minēja Ukrainas karavīru diskreditēšanu, piemēram, mēģinot novelt Mariupoles iznīcināšanu uz ukraiņiem.

Vaicāta, vai aizvien tikpat aktuāla kā ziemā ir Krievijas žvadzināšanās ar kodolieročiem, Lange-Ionatamišvili atbildēja, ka šis šantāžas instruments aizvien ir klātesošs. "Tas ir veids, kā viņi var atturēt Rietumus no kaut kādas aktīvākas iesaistes, sniedzot palīdzību Ukrainai," sacīja eksperte.

Vienlaikus no viņas teiktā izriet – iespēja, ka Krievija patiešām izmantos atomieročus, nav liela, jo tā ir ļoti stingra sarkanā līnija Rietumu pasaulei. "Ja Krievija izmantos atomieročus, pat ja tie būs taktiskie atomieroči pašā Ukrainā, nevis pret NATO valstīm, jebkurā gadījumā (..) būs ļoti liels spiediens no Rietumu sabiedrības par to, lai būtu kaut kāda vēl stingrāka reakcija, un jautājums ir, vai Krievija tiešām kaut ko reāli iegūst kara laukā un savā kopējā situācijā," vērtēja "StratCom" eksperte.

Otrdien apritēja trīs mēneši, kopš Krievijas sāktā pilna apmēra kara Ukrainā.

Iebrukums var būt Trešā pasaules kara sākums, brīdina Soross

Krievijas iebrukums Ukrainā var kļūt par Trešā pasaules kara sākumu, tāpēc labākais veids, kā Rietumiem saglabāt brīvu civilizāciju, ir uzvarēt Krievijas prezidenta Vladimira Putina bruņotos spēkus, Pasaules ekonomikas forumā Davosā paziņoja finansists miljardieris Džordžs Soross.

"Iebrukums var būt sākums Trešajam pasaules karam, un mūsu civilizācija var to nepārdzīvot," sacīja Soross. "Labākais un, droši vien, vienīgais veids, kā saglabāt mūsu civilizāciju, ir iespējami ātrāk uzvarēt Putinu. Tur ir tā būtība," viņš piebilda.

Soross sacīja, ka Putins, kurš apgalvojis, ka tā sauktā "specoperācija" Ukrainā notiek pēc plāna un sasniegs visus Kremļa mērķus, tagad uzskata iebrukumu par kļūdu un gatavojas sarunām par uguns pārtraukšanu.

"Tomēr pamiers ir nesasniedzams, jo viņam nevar uzticēties. Jo vājāks kļūst Putins, jo neprognozējams viņš kļūst," teica Soross.

Soross sacīja, ka Eiropas Savienībai (ES) ir jāsaprot to, ka Putins var atslēgt Krievijas dabasgāzes piegādi, kas pašlaik nodrošina apmēram 40% Eiropas vajadzību, "kamēr tas ir tiešām sāpīgi".

"Es nevaru paredzēt iznākumu, bet Ukrainai noteikti ir izredzes uz uzvaru," teica Soross.