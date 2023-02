Zelenskis ieradies Briselē un uzrunā ES līderus

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien uzrunāja Eiropas Parlamentu, lai mudinātu Eiropas Savienības (ES) līderus paātrināt bruņojuma piegādes Kijivai.

(Video iespējams izvēlēties latviešu valodas tulkojumu, uzspiežot uz nots ikonas.)







Kā ziņots, Zelenskis mudinās Eiropadomi, kas apvieno 27 ES valstu līderus, "paātrināt bruņojuma piegādes Ukrainai", sacīja amatpersona. Kā ziņu aģentūrai AFP iepriekš apliecināja Eiropas diplomāti, Zelenskim samita kuluāros būšot divpusējas sarunas ar vairāku ES valstu līderiem, jo viņš zina, ka blokam pašam nav ieroču ko piegādāt.

Jau ziņots, ka Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks trešdien paziņoja, ka Lielbritānijas tanki "Challenger 2" tiks izvietoti Ukrainā nākamajā mēnesī. "Ukraiņu apkalpes, kas ieradās pagājušajā nedēļā, nākamajā mēnesī izmantos "Challenger 2" tankus, lai aizstāvētu Ukrainas suverēno teritoriju," kopīgā preses konferencē ar Zelenski pavēstīja Sunaks.

Pirms tam Zelenskis uzrunā Lielbritānijas parlamentā aicināja sabiedrotos nodrošināt viņa valstij kaujas lidmašīnas, lai Ukraina kļūtu spēcīgāka karā pret Krievijas agresiju.

"Delfi" jau ziņoja, ka ilgi prognozētais Krievijas karaspēka vērienīgais uzbrukums šajās dienās ir sācies Svatoves-Kreminnas sektorā uz Luhanskas un Harkivas apgabalu robežas, uzskata ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi. Ofensīvā piedalās 144. un 3. motorizēto strēlnieku divīziju vairāku pulku vienības ar 76. gaisa desanta divīzijas un vairāku Dienvidu militārā apgabala vienību atbalstu.

Krievijas spēki uzbrūk visā Svatoves-Kreminnas posmā, īpaši uz ziemeļrietumiem no Svatoves - netālu no Kupjanskas un uz rietumiem no Kreminnas.