Ziemeļkorejai ir potenciāls straujai izaugsmei, paziņo Tramps

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Ziemeļkoreja var kļūt par vienu no pasaules ekonomikas lielvarām, ja tā atteiksies no kodolieročiem, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Mikroblogošanas vietnē “Twitter” ASV prezidents norādīja, ka Ziemeļkorejai ir lielāks straujas izaugsmes potenciāls, nekā jebkurai citai valstij.

Uzrunājot ASV štatu gubernatorus, Tramps arī uzsvēra, ka viņam ir ļoti labas attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Tāpat prezidents norādīja, ka negrib sasteigt denuklearizācijas procesu, taču nevēlas, lai Phenjana veic kodolieroču izmēģinājumus, ziņo britu medijs.

Aizvadītā gada 12. jūnijā Tramps ar Kimu tikās Singapūrā. Singapūras samita noslēgumā abu valstu līderi parakstīja deklarāciju, kurā Kims apņemas atteikties no kodolieročiem, bet Tramps – sniegt drošības garantijas Ziemeļkorejai. Tomēr konkrētas detaļas par to, kā izpaudīsies denuklearizācija nebija atklātas.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation!