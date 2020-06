Ziņojumi par Krievijas piedāvātajām atlīdzībām talibiem nav apstiprināti, paziņo Baltais nams

ASV prezidents Donalds Tramps netika informēts par izlūkdienestu ziņojumiem, ka Krievija piedāvājusi atlīdzību talibiem par ASV karavīru nogalināšanu Afganistānā, jo pastāvējušas bažas par šīs informācijas patiesumu, pirmdien paziņojusi Baltā nama preses sekretāre Keilija Makenanija.

"Izlūkdienestu kopienā nepastāv vienprātība par šīm apsūdzībām," sacīja Makenanija, piebilstot, ka patiesībā pastāv atšķirīgi viedokļi. Laikraksts "The New York Times" pagājušajā nedēļā, atsaucoties uz anonīmām amatpersonām, apgalvoja, ka Tramps par atlīdzību, kas tiekot maksāta talibiem par amerikāņu karavīru nogalināšanu, esot ticis informēts vēl martā, bet neko neesot darījis šajā lietā. Tramps svētdien vakarā noliedza, ka būtu saņēmis šādu informāciju.

ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi un Senāta demokrātu mazākuma līderis Čaks Šūmers aicināja steidzami apspriest šos izlūkdienestu ziņojumus. Pārstāvju palātas vairākuma līderis Stenijs Hojers sacīja, ka viņš un citi augsta ranga demokrāti ir uzaicināti uz sanāksmi Baltajā namā otrdien.

Makenanija sacīja, ka sanāksme kliedēs lielu daļu no viltus ziņām, ko šajā jautājumā sniedzis "The New York Times". "Informācija tiek apstiprināta pirms sasniedz Savienoto Valstu prezidentu. Šajā gadījumā tā netika apstiprināta," sacīja Makenanija.

Pelosi iepriekš vēstulē, kas adresēta nacionālo izlūkdienestu direktoram Džonam Ratklifam un Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktorei Džīnai Haspelai, norādīja, ka būtiskākie jautājumi šajā lietā ir, vai prezidents tika informēs, un, ja netika, tad kādēļ nē, un kādēļ netika informēts Kongress.

Laikraksts "The New York Times" ziņoja, ka ASV izlūkdienesti secinājuši, ka Krievijas armijas izlūkdienesta vienība piedāvājusi kaujiniekiem, kas saistīti ar talibiem, atlīdzību par ASV vadītās koalīcijas karavīru nogalināšanu Afganistānā.

Pelosi lūdza izlūkdienestu vadītājus sarīkot starpaģentūru sanāksmi par šiem ziņojumiem un "Trampa neizprotamo uzvedību attiecībā pret Krieviju". "Kongresam un valstij tagad nepieciešamas atbildes," sacīja Pelosi, piebilstot, ka sanāksmē jākoncentrējas arī uz iespējām saukt Krieviju pie atbildības.

Arī Šūmers paziņoja, ka nepieciešams uzzināt, vai prezidents tika vai netika informēts par šiem izlūkdienestu ziņojumiem, un, ja tika, tad kad. Arī republikāņu aprindās izskanējušas bažas par šīs lietas nopietnību.

"Ja tiks apstiprināti izlūkdienestu ziņojumi, ka Krievija vai kāda cita valsts piedāvā atlīdzību par amerikāņu karavīriem, tad pret tām jāizturas kā pret terorisma finansētājām," sacīja republikānis Toms Tillis, kurš darbojas Senāta Bruņoto spēku komitejā. Saskaņā ar ASV Aizsardzības ministrijas publiskotajiem datiem kopš marta beigām Afganistānā nav nogalināts neviens ASV karavīrs.