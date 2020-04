Austrāliešu filozofa Tobija Orda jaunās grāmatas "Krauja" (The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity) pārstāsts. Cik liels ir risks mums iet bojā meteorīta dēļ, vulkāna izvirduma vai supernovas sprādziena rezultātā?

40 gadus vecais autors stažējas Oksfordas Universitātē, konsultē ANO Pasaules Veselības organizāciju, Pasaules Banku, Pasaules Ekonomikas forumu, kā arī tiek uzskatīts par efektīvā altruisma kustības ietekmīgāko pārstāvi.

Viņš jau vairākus gadus pēta globālus jautājumus, ar kuriem saskaras cilvēce. Savā iepriekšējā darbā viņš apskatīja visā pasaulē izplatītās nabadzības ētiskos aspektus, bet par kulmināciju kļuva viņa solījums turpmāk 10% savu ienākumu pārskaitīt lielākajiem labdarības fondiem, kuri rūpējas par pasaules uzlabošanu. Šī mērķa vadīts, viņš nodibināja organizāciju "Giving What We Can", kuras locekļi (to jau ir vairāk nekā 4600) jau ziedojuši 126,7 miljonus ASV dolāru un apņēmušies savas dzīves laikā ziedot vairāk nekā 1,5 miljardus.

Viņa jaunā grāmata pārliecinoši izgaismo akūti svarīgu tēmu – kā mūsu sugai izdosies tikt galā ar eksistenciālajiem riskiem, kurus mēs paši sev esam radījuši, uzskata Stjuarts Rasels, grāmatas "Mākslīgais intelekts: mūsdienīga pieeja" autors. "Tobijs Ords ir mūsdienu Karls Seigans. Viņa viegli lasāmā un iedvesmojošā grāmata rosina cerības uz cilvēces uzplaukumu," apgalvo Kristīna Pētersone, viena no bezpeļņas organizācijas "Foresight Institute" dibinātājām.