Sakabē ar mūsdienu latviešu dzejniekiem no Dzenīša plūst garšīga un sulīga groteska (piemēram, daļa no “Urbānās mesas” ar nosaukumu “Rīt aizbraukšu uz veikaliņūū!” gluži kā 21. gadsimta “Dies irae”, dziesma “Mašīna, noglāstu Tevi” no cikla “Vīriešu dziesmas” u. c.). Meistarīgi Dzenītis klejo eklektiskumā klavierdarbu ciklā “Astoņstūris”, kur starp skaniski stiklainām, robustām un enerģētiski uzlādētām pieturām sastopams arī romantiskais Dzenītis ar valdzinošu “Latviešu romanci”.