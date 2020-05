DELFI ar projektu ‘Atmaskots’ iesaistās cīņā pret dezinformāciju

Projekts “Atmaskots” ir loģisks sadarbības turpinājums ar Austrumeiropas politikas pētījumu centru (APPC), kura analītiskie materiāli par dezinformāciju portālā DELFI lasāmi kopš 2016. gada. Tajos tirzāti Kremļa rupora gan medijos Krievijā, gan Latvijā paustie maldi par Latviju, atklājot izplatītākos propagandas paņēmienus un kanālus, ar kuru palīdzību tiek sēts naids un šķelta sabiedrība.

Vairāk nekā pirms gada šāds projekts “Demaskouk” (“Atmaskots”) tika uzsākts Lietuvas DELFI , un šopavasar nu tam pievienojas arī Latvijas un Igaunijas portālu kolēģi. Latvijas redakcijā “Atmaskots” sadaļu koordinēs ārzemju ziņu žurnālists Ansis Īvāns, kurš specializējies starptautiskās politikas, “karsto punktu” un drošības jautājumos. Viņš vairākkārt veidojis reportāžas no Ukrainas, ziņojis no Afganistānas un Izraēlas, bet par rakstu sēriju no karadarbības zonas Donbasā 2016. gadā tika nominēts Latvijas Žurnālistu asociācijas izcilības balvai.

Savukārt sadaļas vizuālo identitāti veidojis DELFI dizainers un mākslinieks Oskars Dreģis. Tajā redzams Tālavas taurētājs – drošsirdīgais ziņotājs no Rūdolfa Blaumaņa daiļdarba, kurš pamanīja tuvojošos naidnieku un izglāba savus tautiešus.