Gada redaktors 2019 – džentlmenis, kurš maisa ideju kausēšanas katlu

Esmu par to, ka tām jābūt atšķirīgām. Saprotu cilvēkus, kuri šo atšķirību interpretē ar aizdomām un secina, ka DELFI biznesa interešu vārdā stimulē divas atšķirīgas valodas telpas... Izmantojot gadījumu, gribu paust, ka tā nav. Abās redakcijās strādā Latvijai ļoti lojāli pilsoņi, kas atspoguļo vienu un to pašu realitāti, bet akcentus liek atbilstoši kultūrtelpai un vēsturiskajai vērtību izpratnei dažādās kopienās.

Ir bīstami lauzt to aiz fanātiskas pārliecības par vienotu patiesību. Tas marginalizē. Tādā veidā mēs visus DELFI krievu versijas lasītājus atdosim Kremļa telekanāliem. Tie, kas mūs apsūdz par Dievs vien zina ko, lai iedomājas sevi tāda cilvēka kurpēs, kura tēvs un māte Latvijā ieradās sešdesmitajos gados no Rjazaņas, lai strādātu Ogres trikotāžas kombinātā. Šiem cilvēkiem ik šūniņa ir pavisam citāda. Viņi domā pilnīgi citādi. Nevajag viņiem sist ar āmuru pa pieri un prasīt, lai viņi lasītu to, kas iztulkots no latviešu DELFI. Manuprāt, mēs esam pietiekami akurāti noteikuši savas robežas un līdzsvaroti darām to, ko darām.