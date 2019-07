'23XX' – vieta iedvesmai, inovācijām un jaunām prasmēm

Senāk jaunas prasmes un zināšanas bija gudro un zinātkāro privilēģija. Pašlaik dzīvojam ārkārtīgi mainīgā vidē un pasaulē, kur bez nepārtrauktas attīstības ir teju neiespējami izdzīvot un būt veiksmīgam. Ik dienu ir jāapgūst jaunas prasmes un zināšanas. Ja esi nolēmis, ko mainīt savā karjerā, vēlies papildināt savas prasmes ar mūsdienīgām un inovatīvām metodēm, bet nezini ar ko sākt, tad "23XX" telts festivāla "iNOVUSS" laikā būs vieta tieši tev – vieta, kur izmēģināt jaunas lietas un apgūt jaunas prasmes.

Sievietēm piemīt visas nepieciešamās kvalitātes, lai sasniegtu izcilību tehnoloģiju jomā

Lai gan sieviešu īpatsvars tehnoloģiju uzņēmumos ik dienu pieaug, tomēr vēl ir pāragri domāt, ka tas ir pietiekošs. Tāls ceļš mērojams, lai panāktu dzimumu līdzsvaru šajā jomā. To apliecina arī IT uzņēmumu centieni piesaistīt aizvien vairāk sieviešu saviem uzņēmumiem, radot dažādas apmācību programmas cilvēkime bez priekšzināšanām. Tādēļ arī "iNOVUSS" ietvaros vēlamies runāt par iespējām sievietēm strādāt IT un tehnoloģiju uzņēmumos. Svarīgi ir saprast, ka šajā nozarē var darboties cilvēki ar dažādām prasmēm un talantiem ne tikai programmēšanas jomā, bet sevi var realizēt arī projektu vadītāja, testētāja u.c. amatos.

Festivāla pirmajā dienā (piektdienā) notiks biedrības "Riga TechGirls" meetup, kura laikā tiks rīkots jau otrais pasākums "Speed Dating: Job opportunities in IT", dodot iespēju satikties IT nozares darba devējiem ar potenciālajiem interesentiem. Šāds formāts dod iespēju neformālā gaisotnē noskaidrot, ko IT darba devēji var piedāvāt un ko sagaida no saviem darbiniekiem. Savukārt interesenti rod atbildes uz jautājumiem "Vai esmu piemērots?", "Vai man ir atbilstošas zināšanas? un "Kas vēl jāapgūst".

Ir skaidrs, ka sievietēm ir potenciāls būt izcilām IT jomā, bet nereti tām ir nepieciešama iedvesma un pozitīvi pieredzes stāsti, lai pārvarētu valdošo stereotipu par to, ka IT ir "vīriešu nozare". Tādēļ "23XX" skatuve būs tā vieta "iNOVUSS" festivālā, kur īpaši ir gaidītas sievietes un kur varēs gūt iedvesmu, iedrošinājumu un zināšanas, ja vēlies uzsākt karjeru IT jomā.

Sestdien notiks arī diskusija "Ceļš līdz karjerai tehnoloģijās", kuras laikā mēģināsim noskaidrot jau konkrētus soļus, kas jāsper, un iezīmēt ceļu kartē, kā nonākt līdz darbam kādā no tehnoloģiju uzņēmumiem.

Sestdienas noslēgumā "She Loves Tech" starptautiskā jaunuzņēmumu konkursa Baltijas mēroga finālā visi interesenti varēs vērot to sieviešu prezentācijas, kuras jau izveidojušas vai vada jaunuzņēmumus. Pitch prezentāciju konkursu vērtēs kompetenta un pieredzējusi žūrija, un izvēlētais dalībnieks jau septembrī dosies uz Ķīnu, lai pārstāvēt Baltiju starptautiskajā finālā.

Praktiska darbošanās – labākais veids kā apgūt zināšanas

Agile, LEGO® SERIOUS PLAY®, UX – tās ir tikai dažas metodes, kuras būs iespēja iepazīt festivāla laikā "23XX" teltī. Sadarbībā ar tādiem zināmiem uzņēmumiem kā "Accenture Latvia", "Tet" un citiem, ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties darbnīcās un apgūt dažādas metodes problēmu risināšanā un projektu vadībā. Vienu līdz divu stundu garās sesijās apmeklētāji bez priekšzināšanām tiks iepazīstināti ar šo metožu būtību un pamatprincipiem. Pēc tam pieredzējušu lektoru pavadībā notiks praktisks darbs pie problēmas risinājuma vai metodes pielietojuma jau konkrētam projektam. Ja dod priekšroku praktiskām zināšanām un esi atvērts visam jaunajam, tad noteikti izvēlies sev interesantāko un PIEDALIES!