Uzņēmējam ir jāspēj saskatīt klienta vajadzību un to atrisināt.

Uzņēmēji ir dažādi, un katram ir savs lauciņš, kurā viņš ir visspēcīgākais. Tomēr, ja esi uzņēmuma vadītājs, tad tev jābūt spējīgam darboties vairākos virzienos reizē. Neskatoties uz to, vai tu esi inženieris vai finanšu eksperts, tev kā vadītājam ir jābūt spējīgam arī pārdot savu ideju.

"Visticamāk, tu pats spēsi to labāk pārdot, un tev arī tas ir jādara, lai labāk saprastu klienta vajadzības. Es domāju, ka tas drīzāk ir pārdošanas fundamentāls jautājums – vai pats uzņēmējs ir pirmais pārdevējs uzņēmumā un iesaistās." Ne velti arī investori vienmēr vēlēsies runāt ar uzņēmuma vadītāju, pat ja viņa angļu valodas vai prezentēšanas prasmes ir zemas. "Investoram vajag redzēt uzņēmuma vadītāja plānu. Viņam vajag runāt ar vadītāju – tas nevar būt kāds pārdošanas cilvēks, kurš tikai uzņēmumu noprezentē."

Tomēr veiksmīgai uzņēmējdarbībai ar ambīcijām un sapņiem vien nepietiks. "Ja tu nespēj izdomāt, kā samaksāt šomēnes nodokļus, algas un segt biroja izmaksas, tad tā desmit gadu vīzija, tas ambiciozais produkts īstenībā vairs nav nekam derīgs." Ir jābūt spējīgam pielāgoties un atrast veidus, kā nokļūt pie finansiālajiem līdzekļiem, pat ja tas nozīmē iet neierastāku ceļu. Jārēķinās arī ar to, ka bizness var jebkurā brīdī beigties vai arī mainīties uz ko tādu, kas iepriekš nebija ieplānots. "Tev ir jābūt pietiekami adaptīvam, lai uztaisītu šo biznesu un to modificētu katru gadu vai katru mēnesi un mainītu to no viena modeļa uz otru. Tajā pašā laikā arī pietiekami ambiciozam, lai ietu cauri jebkādiem šķēršļiem. Tas ir ļoti specifisks balanss."

Vecumam uzņēmējdarbībā nav tik liela nozīme – jaunība ir uzskatāms reizē gan kā pluss, gan kā mīnuss. Pozitīvais aspekts ir tāds, ka investori, saskatot tevī ambīcijas, apzināsies, ka pašreiz tev dzīvē nav citu lietu un tu vari uzņemties pilnu risku. "Pat, ja tavs pirmais bizness neizdosies un viņi būs tevī investējuši, viņiem vienmēr pastāvēs iespēja investēt vēl tavā nākamajā uzņēmumā pēc pieciem vai desmit gadiem un uzturēt šo kontaktu." Ir jārēķinās, ka, sākot uzņēmējdarbību agrā vecumā, tiks pavadīts ilgs laiks vēl mācoties, kā arī, iespējams, tērējot līdzekļus, kurus citādāk netērētu. Taču tas ir mācību process, kuram ir vērts iet cauri.

Elviss uzskata, ka "iNOVUSS" ir vērtīgs ar to, ka piesaista ļoti daudz ambiciozu uzņēmēju, kuri vienuviet var satikties. Tādā veidā var dzimt jauni kontakti, jaunas idejas un, iespējams, pat var izdoties piesaistīt investīcijas. "Tas, man liekas, arī ir pats vērtīgākais šim pasākumam – tas vieno grupu ar ambicioziem cilvēkiem, kuri visi ir orientēti uz vienu vīziju."