Ernests uzskata, ka nākotnē daudz vairāk darbu tiks darītas mehanizēti, kas radīs darbaspēka pārpalikumu. Mūsdienu profesijas zaudēs aktualitāti, kas gan nav nekas jauns. Ja atskatāmies pagātnē – arī šobrīd vairs nav nepieciešami cilvēki, kuri mācētu pludināt baļķus pa upi, kas bija ļoti aktuāls amats pirms 100 gadiem. Šī iemesla dēļ, protams, ir cilvēki, kuri vēlas bremzēt tehnoloģiju attīstību vai ieviešanu: "Cilvēki uzskata, ka vienkārši nevajag to briesmoni. Vienmēr izcels kļūdas – redz, kā tur nestrādā, kaut kas nesanāca. Visur ir kļūdas. Bet kļūdas ir tāpēc, lai tu mācītos un novērstu tās, un ietu uz priekšu." Ernests norāda, ka mirklī, kad sāc pats par sevi atbildēt, daudz vairāk uzmanības pievērs saviem šodienas lēmumiem, jo tie ietekmēs dzīvi pēc divām nedēļām un turpmāk: "Patiesībā tā ir milzīga atbildība, kas pašam jāuzņemas. Ne visi to ir gatavi darīt."

"Ir laiks kaut ko darīt!"

"Es vairāk redzu "iNOVUSS" kā dzīvesstila konferenci, kurā piedalās dzīvesstila uzņēmumi. Tur mazāk ir to, kas grib vienkārši iet un mainīt pasauli. Kopumā publika ir tāda: "Hei, es esmu mazais uzņēmējs, es gribu darīt lietas!"" Viņu nesaista pasākumi, kas tikai iedvesmo, bet neaicina uz praktisku darbību: "Cik var iedvesmoties?! Ir laiks kaut ko darīt! Ej un maini pasauli! Tas ir tas, ko mēs "TechChill" darām – gribam atrast lietas, kas nav vienkārši iedvesmojošas, mēs arī bakstām visu laiku cilvēkus – tiecieties, atrodiet to, ko tiešām varat izdarīt. Ja nāc uz konferenci trīs gadus iedvesmoties, tad kaut kas nav labi." Viņš aicina rosināt citus izglītoties, darīt un runāt par to, lai arī citi par to uzzina.

Festivālā "iNOVUSS" piedalīšoties "vairāk tādā filozofiskā sarunā par to, kur tehnoloģijas iet, un to, vai mēs netuvojamies kaut kādai tehnoloģiju apokalipsei. Nu, tāda bišku drāma. Bet es nedomāju, ka tā notiks. Man par to ir viedoklis. Droši vien tāpēc arī mani uzaicināja."