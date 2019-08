Populāri cilvēki iesaka: ko vērts redzēt un pieredzēt festivālā 'iNOVUSS'?

Inovāciju un tehnoloģiju festivālā "iNOVUSS", kas no 30. augusta līdz 1. septembrim notiks Lucavsalā, uz septiņām tematiskajām skatuvēm pilnīgi bez maksas iespējams vērot vairāk nekā 50 pasākumus, kuros trīs dienu garumā ar jaunāko tehnoloģijās, inovācijās un uzņēmējdarbībā dalīsies eksperti, uzņēmumu vadītāji un inovāciju speciālisti no 17 valstīm.

Ko īpaši vērts redzēt un pieredzēt festivālā iNOVUSS, atklāj TV un radio raidījumu vadītāja Lelde Ceriņa, TWINO Group dibinātājs un vadītājs Armands Broks, projektu vadītāja un ceļotāja Sibilla Šlēgelmilha un Latvijas vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Visu programmu var apskatīt šeit.

Lelde Ceriņa, TV un radio raidījumu vadītāja

1. Kad nekas nav skaidrs, viss ir iespējams – kādas iespējas nākotne nesīs izglītībā? (30. augusts)

Izglītībai ir jāspēj sagatavot skolēnus un studentus nākotnei. Kā izskatīsies mācību programmas? Kā mēs paši mainīsimies? To atklās izgudrotājs, futūrists, komponists un jaunuzņēmējs Pertu Polonens.

2. DNS sekvencēšana jaunajai superpaaudzei | Diskusija (31. augusts)

Hanna Mordena, Living DNA līdzdibinātāja, diskusijā atklās, kā, izpētot savu genomu, var uzlabot veselību, cīnīties ar nākotnes saslimšanām un uzzināt par savu izcelsmi un senčiem vairākās paaudzēs.

3. Apsteigt nākotni. Jauno profesiju pārstāvju pieredzes stāsti | Diskusija (31. augusts) Diskusija par nākotni, kurā darbavietu vadību šķietami pārņems mākslīgais intelekts un automatizācija, bet kas patiesībā pieder cilvēkam.

4. Inovācija kā atbilde uz izaicinājumu. Radošums | Darbnīca (31. augusts)

Intensīvs seminārs, kur koncentrēti apgūt iemaņas, kā ātri rast dzīvotspējīgus risinājumus sarežģītiem izaicinājumiem. Šīs meistarklases dalībnieki aprakstījuši to kā vienu no labākajām lēmumu pieņemšanas darbnīcām, kāda jebkad apmeklēta un kur īsā laikā gūt ievērojamu izaugsmi.

5. Mākslīgais intelekts un mēs: kurš kuru? | Diskusija (31. augusts)

Mākslīgais intelekts kļūst neaizstājams tādās jomās kā medicīna, tulkošana, satiksmes uzraudzība. Vai tas mums atņems darbu, vai palīdzēs iegūt jaunas zināšanas? Ko tas mums prasīs.

Armands Broks, TWINO Group dibinātājs un vadītājs

1.Kā veiksmīgi investēt, atrast izcilus jaunuzņēmumus un palīdzēt tiem piepildīt savu patieso potenciālu | Pieredzes stāsts (30. augusts)

Reima Linnanvirta, biznesa profesionālis un jaunuzņēmumu mentors, sniegs atbildes uz jautājumiem: kādus atslēgas kritērijus agrīnās stadijas investori meklē jaunuzņēmumos? Kā atrast tiem atbilstošus jaunuzņēmumus? Kas nepieciešams ceļā uz veiksmes stāstu, un kā investors var palīdzēt?

2. Uzņēmējs 2.0 | Diskusija (31. augustā)

Skaidrs, ka līdz ar patērētāja apzinātību jāaug arī uzņēmēja spējai dzīvot līdzi laikam. Kāds tad īsti būs uzņēmējs 22. gadsimtā? Un kā radīs vērtību mums – klientiem, kam viss jau ir?

3. Ceļazīmes Tavai karjerai tehnoloģiju uzņēmumā (31. augustā)

Riga TechGirls līdzradītājas Annas Andersones vadībā diskusijas dalībnieki "iezīmēs ceļu kartē", kā nonākt tehnoloģiju industrijā gan jaunietim, kurš vēl mācās, gan profesionālim, kurš vēlas pārkvalificēties.

4. Fintech revolūcija – kāda nākotne sagaida finanšu sektoru? | Diskusija (31. augustā)

Finanšu pakalpojumu jomā sevi piesaka jauni, inovatīvi uzņēmumi ar plašu piedāvājumu klāstu. Vienlaikus arī bankas aktīvi sadarbojas ar fintech uzņēmumiem, lai veicinātu inovatīvu pakalpojumu piedāvājumu saviem klientiem. Uzzini, kāda būs finanšu revolūcijas nākotne!

5. Inovācija kā atbilde uz izaicinājumu | Darbnīca (31. augustā)

Sibilla Šlēgelmilha, projektu vadītāja un ceļotāja

1. Apzināties sevi. Ieguvumi un neizmantotais potenciāls | Lekcija (30. augusts)

Lillis, A Different Mind Set radītāja, atklās, kādēļ ir būtiski apzināties, kas mēs esam un kā mēs mijiedarbojamies viens ar otru no personīgā zīmola un sevis pārdošanas skatu punkta.

2. Darbs ar elpu un tā nozīme moderna cilvēka ikdienā | Darbnīca (30. augusts)

Nodarbība palīdzēs saprast virzienus, kuros strādāt ar sevi fiziski un mentāli, lai uzlabotu savu pašsajūtu un stresa noturību.

3. Pastāvēs, kas pārvērtīsies | Darbnīca (31. augusts)

Darbnīcā tiks apskatīti jautājumi: ar ko Agile atšķiras no tradicionālās projektu vadības, un kāda veida projektos tas strādā? Kā vadīt komandas sarežģītā un strauji mainīgā vidē ar daudziem nezināmajiem un panākt labus rezultātus?

4. Vai mākslīgais intelekts padarīs mūs cilvēcīgākus? (31. augusts)

Stratēģiskais un digitālais vadītājs Hugo Pinto stāstīs par mākslīgo intelektu, kā tas palīdz audzināt bērnus, dzīvot veselīgāk un iegūt vairāk pārtikas.

5. Ceļotāju Jaunais vilnis – svaigākās globālās tendences pieredzējumā (31. augusts)

Pieredzējums un autentiskums. Tas taču visiem skaidrs, ka tūrismā šie ir divi galvenie fundamenti! Taču kādas ir citas svaigākās globālās tendences, kas padara pieredzējumu un autentiskumu ne tikai mūsdienīgu, bet arī pelnošu?

Inga Akmentiņa-Smildziņa Latvijas vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv" vadītāja

2. LEGO® SERIOUS PLAY® | Darbnīca (30. augusts)

Ekspertes Katrīna Ošleja un Ieva Treija atklās LEGO® SERIOUS PLAY®, kas palīdz vizualizēt to, ko neizdodas formulēt vārdos, un kuru ieteicams izmantot situācijās, kad nav acīmredzama risinājuma vai pašsaprotamas atbildes.

3. Silent Orbita + Silent Disco ar personībām | Mākslas un kultūras pārstāvji pret zinātniekiem (30. augusts)

Smart Cafe viesi varēs baudīt silent disco Dj battle jeb klusā disko dīdžeju cīņu. Pie Dj pults satiksies zinātnieki un mākslinieki. Vai zinātnieki ir drosmīgi savās muzikālajās gaumēs? Kurš labāk spēs aizraut publiku savos ritmos? Kā ir dejot pūlī, kur katrs sevis izvēlēto muzikālo pavadījumu dzird tikai austiņās? Tas noteikti ir jāizmēģina!

4. Jauno ceļotāju klubs – latviešu ceļotāju paradumi | Diskusija (31. augusts)

Vairāku ceļotāju pieredzes stāsti par jauniem veidiem, kā ceļot, jaunu ceļojumu jēgu, formu, rīkiem, mērķi.

5. Prezentē kā rokzvaigzne | Darbnīca (31. augusts)

Par pičošanu ir dzirdējis gandrīz ikviens, bet ļoti maz cilvēku saprot, kā izveidot un sniegt jēdzīgu prezentāciju. Šī būs interaktīva sesija ar dzīviem piemēriem un stāstiem no Maika Bredšova pieredzētā, trenējot simtiem startapu.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.