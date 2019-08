Tas nav tikai par kvantu fiziku, bet arī par dzīves filozofiju. "Viena filozofiska atziņa, kuru esmu savā dzīvē pārnesis no formālām kvantu fizikas studijām uz ikdienu un pieredzi, ir tāda, ka, skatoties uz lietu vai parādību tikai no vienas puses – no vienas atskaites sistēmas ar viena cilvēka aci-, bilde vienmēr būs nepilnīga." Tāpēc ir nepieciešams spēt paskatīties no cita skatu punkta, pat ja tas ir pretrunīgs ar paša uzskatiem. Tikai tādā veidā ir iespējams mainīt atskaites sistēmu un iegūt citādu perspektīvu, kura var palīdzēt redzēt problēmu un risināt situāciju kvalitatīvāk. "Jābrīdina, protams, uzmanīties, ka no eksaktiem, precīziem dabas likumiem var atvasināt daudzas, varbūt filozofiskas vai dzīves atziņas, un var no tām iedvesmoties, bet otrādi tas nestrādā. Ir svarīgi nošķirt, kur ir notikusi brīvi subjektīva interpretācija un kur mums ir sausi objektīvi fakti."

Zinātnes un inovāciju mijiedarbība

"Zinātne kā tāda ir cilvēkos ļoti ietīklots pasākums. Tieši visdažādāko skata punktu sadarbība ir atslēga kopējam progresam, tai skaitā arī inovācijām." Pat ja cilvēka vienīgā interese būtu, piemēram, kvantu fizika, viņam ir nepieciešams tikties, runāt un sadarboties ar cilvēkiem no citām nozarēm, lai kopīgiem spēkiem būtu iespējams radīt ko jaunu un inovatīvu.