Planētas nākotne, kas sākās pirms simt gadiem

Ātrgaitas kravas vilciens

Maigi par klimata pārmaiņām ierasts saukt vides katastrofu, kas ir klātesoša šeit un tagad, arī Latvijā. Saskaņā ar NASA apkopoto informāciju 97 procenti zinātnieku ir vienisprātis, ka klimata pārmaiņas izraisījis rūpniecības uzplaukums aizvadīto simt gadu laikā. Lielākā daļa vadošo zinātnisko organizāciju visā pasaulē ir publicējušas paziņojumus, kas apstiprina šo nostāju. Tāpēc pašlaik vairs netiek diskutēts par to, vai klimatu groza cilvēks, bet gan par to, kā apturēt giljotīnas asmeni kritienā.

Viens no krasāko notikumu gadiem klimata pārmaiņu stimulēšanā ir nupat palicis mums aiz muguras – tas ir 2018. gads, kas klimata vēsturē ieies kā naftas apetītes lēkmes gads. Vienlaikus 2018. gads nesa līdzi postošu karstumu un sausumu Eiropā, plūdus Āzijā un nepieredzēti spēcīgas viesuļvētras Atlantijas okeānā.

Diemžēl ne tikai pērn, bet arī kopumā globālais oglekļa emisiju apjoms nevis samazinās, bet aug, neskatoties uz to, ka, piemēram, Eiropas Savienībā tas nedaudz sarucis. Klimata pārmaiņu antisimbols ir ASV, kas pēc paziņojuma par izstāšanos no Parīzes klimata nolīguma ir arvien audzējušas savas oglekļa emisijas. Siltumnīcas efekta gāzu emisijas augušas arī citur pasaulē, pērn šai tendencei piedegot pie klimata katliņa dibena. 2018. gadā visā pasaulē klimata sasilšanu raisošo gāzu emisijas atgādināja ātrgaitas kravas vilcienu, salīdzina “Global Carbon Project” pētnieki, paziņojot, ka ar visnopietnākajām globālās sasilšanas sekām pasaule saskarsies agrāk, nekā prognozēts un cerēts. Kā zināms, oglekļa emisiju samazināšana ir centrālā svira, ar ko var ietekmēt klimata pārmaiņas. Tikai pagājušajā gadā vien ASV dabas untumi – no ugunsgrēkiem Kalifornijā līdz viesuļvētrām dienvidaustrumu piekrastē – prasīja rekordlielu summu, vairāk nekā 300 miljardus dolāru.

Ko šodien sēsi, to pļausi 2050. gadā

Globālā sasilšana ir tikai viena no pasaules industrializācijas un sabiedrības patēriņa dzīru sekām. Tas, kāda būs pasaule 2050. gadā, tiešā mērā atkarīgs no darbībām, ko globālie līderi un valstu vadītāji veiks šodien, šonedēļ, šogad. Diemžēl pat tad, ja visā pasaulē pārtrauktu izplūst kaitīgās gāzes, gaisa temperatūra turpinātu pieaugt gadu desmitiem, jo Zemes sistēmai ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai pielāgotos izmaiņām.

Pēc organizācijas “Science Nordic” datiem, Āfrikā 2050. gadā pletīsies arvien lielākas sausuma skartās teritorijas, kas veicinās masveida migrāciju, jo savās mājās cilvēki vairs nespēs audzēt pārtiku un iegūt dzeramo ūdeni. Visā pasaulē piekrastes teritorijas pārklās ūdens, jūrām un okeāniem aprijot ēkas, infrastruktūras objektus un veselas pilsētas.

Neatbildēts jautājums ir par to, kāda būs sagaidāmo pārmaiņu pakāpe un cik lemtspējīgi būsim mēs paši, lai to mainītu. ANO klimata ekspertu grupas pagājušā gada ziņojums apraksta pasauli, kurā palielinās pārtikas trūkums un kuru posta ugunsgrēki jau līdz 2040. gadam. Pētījuma autori brīdina – lai izvairītos no visnopietnākās traģēdijas, ir jāpārveido pasaules ekonomika tikai dažu gadu laikā. Un viņi piebilst – tas ir iespējams, taču politiski maz ticams.