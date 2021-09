Kaspars Prūsis strādā ārpusģimeņu aprūpes ģimeņu atbalsta centrā "Tilts", sniedzot palīdzīgu roku, zināšanas un prasmes ģimenēm, kas vēlas kļūt vai jau ir audžuģimenes vai adoptētājas. Uz sarunu Kaspars ierodas ar velosipēdu, jo tas ir viņa ikdienas pārvietošanās veids. Iespējams, ja viņš būtu palicis pie sākotnēji izvēlētā dzīves ceļa, uz intervijām ierastos smalkā mašīnā. Taču sirds un pārliecība no biznesa vadības studijām un mārketinga Kasparu aizvedusi uz sociālo darbu, ko viņš pats uzskata par savu aicinājumu un dzīves piepildījumu. Turklāt viņš tiešām zina, ko saka un dara, jo ir viens no savējiem – Kaspars ar sievu pirms 9 gadiem adoptēja bērnu no bērnunama un kļuva tam par pašiem svarīgākajiem cilvēkiem pasaulē.