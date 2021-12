220.lv Marketplace tirgotājs: Ar vienu pārdošanas kanālu var būt par maz

Latvijā arvien lielāku popularitāti un interesi no tirgotāju puses gūst Baltijas e-komercijas līdera "PHH Group", kurā iekļaujas arī 220.lv, Marketplace platforma, nodrošinot tirdzniecību jau vairāk nekā 3000 aktīvajiem pārdevējiem no visas Baltijas. Tieši tagad, kad e-komercijā apjomi strauji pieaug, no pārdevēju puses tiek sagaidīts ātrs serviss, augsta kvalitāte un plašs sortiments. Kā šīs prasības ievēro un īsteno 220.lv tirgotāji, savā pieredzē dalās Brandberry.eu direktors Romāns Aleksandrovs.

R. Aleksandrovs lēmumu pievienoties Marketplace pieņēmis pirms pusgada, kad uzņēmējs meklējis papildu pārdošanas kanālus. Kā viņš norāda, lēmums nav bijis grūts, jo līdz šim uzkrātā pieredze e-komercijā rāda, ka nozarei ir ļoti liels potenciāls arī nākotnē. Turpina R. Aleksandrovs: "Jau pēdējos divus gadus aktīvi esam iesaistījušies e-komercijas segmentā, attīstot savu internetveikalu Brandberry.eu, tomēr uzskatu, ka nevar apstāties pie tikai viena pārdošanas kanāla – ir jāmeklē vēl citas alternatīvas kā sasniegt savus pircējus. Tā mēs nonācām 220.lv Marketplace, kur savas preces tirgojas Baltijas līmenī."

Pašreiz Brandberry.eu dienā apstrādā vidēji ap 20-25 pasūtījumu 220.lv platformā, kas papildu pārdošanas kanālam esot lielisks rezultāts. Nākamajā gadā kapacitāti un pakalpojumu kvalitāti ir plānots palielināt, jo, attīstoties Marketplace platformai, arī tirgotāju profiliem ir jāiet līdzi laikam un jāpapildina, jāuzlabo savs sortiments.

Stāsta uzņēmējs: "Platforma attīstās katru dienu kopā ar mums, un tas ir ļoti svarīgi, jo, palielinoties komunikācijas efektivitātei no partneru puses, ir iespējams augt arī mums pašiem. Turklāt vēlos izcelt veiksmīgo sadarbības modeli un pieeju - jūtamies kā partneris, nevis apakšuzņēmums, kuram pašam jātiek galā ar visām problēmām un izaicinājumiem. Turklāt pats 220.lv zīmols ir ļoti atpazīstams un iemīļots pircēju vidū, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz mūsu biznesa rezultātiem."

Runājot par šī brīža situāciju tirdzniecībā, cilvēki iepērkas ļoti intensīvi. Tieši tāpēc šobrīd visi resursi tiek veltīti, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkšanos. Turpina R. Aleksandrovs: "Mēs vienmēr pievēršam īpašu uzmanību klientu servisam un tam, kā prece iesaiņota. Pirmkārt, pirkumam ir jābūt iesaiņotam eleganti un kvalitatīvi, otrkārt, preci ir jāsaņem savlaicīgi, jo apzināmies, ka īpaši svētku laikā cilvēkiem ir augstas prasības."

Kā norāda R. Aleksandrovs, pašreiz uzņēmums nodrošina aptuveni 25 000 plašu preču sortimentu 220.lv. Tajā iekļaujas gan oriģinālo zīmolu apģērbi, aksesuāri, apavi, gan parfimērijas preces un kosmētika. Savukārt 2022.gadā ir plānots sortimentu palielināt, strādājot arī pie kvalitātes saglabāšanas, proti, preču aprakstu pilnīgākas aprakstīšanas, foto kvalitātes, piegāžu laikiem un, protams, klientu apmierinātības celšanas.

Kā uzsver uzņēmējs, veiksmīgās sadarbības pamatā ir arī 220.lv speciālistu augstās iemaņas un prasmes darbā ar jaunajiem uzņēmējiem, kas nolēmuši pievienoties 220.lv. Katru dienu tiek saņemti ļoti vērtīgi padomi, lai stiprinātu katra tirgotāja pozīcijas, turklāt savstarpējā komunikācija iedvesmo un sagādā prieku par sadarbību.

"PHH Group" skaitļos:

• 14 000 preču pasūtījumi dienā;

• 4840 izņemti pasūtījumi dienā mūsu klātienes veikalos/preču saņemšanas punktos;

• 145 miljoni sesiju gada laikā "Pigu Grupas" e-veikalos - 220.lv, Pigu.lt un Kaup24.ee;

• 2020. gadā veikti 3,2 miljoni pasūtījumi.