Aicinām uz Daugavpils pilsētas svētkiem

Šogad no 1. līdz 4. jūnijam norisināsies Daugavpils pilsētas svētki "Ar Daugavpili sirdī", kas veltīti pilsētas 748. dzimšanas dienai.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Pēc vairāku gadu ierobežojumiem ar pilnu jaudu – ārvalstu viesmāksliniekiem, svētku gājienu un salūtu, trīs āra koncertskatuvēm, daudzveidīgām koncertprogrammām un citām aktivitātēm piepildītām četrām svētku dienām – Daugavpils pilsētas svētku organizētāji, atgriežoties ierastajā pilsētas svētku svinēšanas režīmā, aicina pilsētniekus un viesus būt kopā un baudīt Daugavpils viesmīlību. Šoreiz svētki tiek ieskandināti jau 31. maijā, kad meditatīvās ērģeļmūzikas noskaņās ikviens tiek aicināts baudīt festivālu "Latgales Ērģeļu dienas", savukārt Daugavpils pilsētas svētku aktivitātes ar Starptautiskās Bērnu aizsardzības dienas svinībām Dubrovina parkā, tradicionālajiem Forštates svētkiem un Daugavpils teātra koncertprogrammu tiek uzsāktas 1. jūnijā.





Foto: Daugavpils pilsētas svētki. Starptautiskajai Bērnu aizsardzības dienai veltīs koncerts Daugavpilī

No piektdienas, 2. jūnija, svētku noskaņa visas dienas garumā jau būs baudāma arī Daugavpils Universitātes skvērā, A. Pumpura skvērā un dažādās Daugavpils kultūras iestādēs. Līdzās daudzveidīgajai koncertprogrammai, III Latvijas akordeonistu orķestru salidojumam un izklaidēm bērniem, savu darbību uzsāk arī svētku tirdziņš Rīgas ielā un āra kafejnīcas. Bet no plkst. 18.00 svētki sāks skanēt arī uz galvenās pilsētas svētku skatuves Vienības laukumā, kur uzstāsies grupas "Bel Tempo", "Carnival Youth", "The Sound Poets" un dziedātājs Fēliks Šinders (Felix Shinder).

Kulmināciju Daugavpils pilsētas svētki sasniegs sestdien, 3. jūnijā, kad pēc Covid-19 pandēmijas pārtraukuma atkal norisināsies tradicionālais Daugavpils pilsētas svētku gājiens, kurā šoreiz, pārstāvot dažādas pašvaldības iestādes, skolas, kultūras iestādes, uzņēmumus, biedrības, radošos kolektīvus un citas organizācijas, piedalīsies aptuveni 3000 dalībnieku. Tā kā šis gads ir XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku jubilejas gads, Daugavpils pilsētas svētku oficiālās atklāšanas koncertā, kas norisināsies pēc gājiena, pilsētas radošie kolektīvi vienosies kopīgā krāšņā koncertprogrammā, katrs izpildot daļu no Dziesmu un deju svētku repertuāra.

Visas dienas garumā turpinās darboties arī skatuves Dubrovina parkā, A. Pumpura skvērā, Svētku tirdziņš, āra kafejnīcas un atrakcijas bērniem. Šajā dienā programmu papildinās arī sportiskās aktivitātes, kuras varēs ne tikai vērot, bet arī tajās iesaistīties.

Tuvojoties dienas noslēgumam, no plkst. 19.00 uz galvenās pilsētas svētku skatuves uzstāsies gaidītākie skatuves mākslinieki – grupa "KJ Collective", Ivo Fomins un Vera Brežņeva. Bet uz svētku krāšņāko notikumu, svētku salūtu Daugavmalā, ikviens tiek aicināts plkst. 23.15.

Daugavpils pilsētas svētku noslēguma dienā, 4. jūnijā, paralēli aktivitātēm pilsētas centrā interesenti tiek aicināti apmeklēt arī Daugavpils cietoksni, kur norisināsies "Krāmu tirdziņš", Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtu atvēršanas ceremonija un auto izstāde. Bet plkst. 18:00 stadionā "Lokomotīve" – 2023. gada Polijas 2. līga spīdvejā.

Pasākumu rīko Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" un pašvaldības iestādes. Informācija: www.daugavpils.lv.

Informējam, ka festivāla pasākumi tiek fotografēti un filmēti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības publicitātes un vēsturiskām vajadzībām.