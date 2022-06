'Asus ExpertBook': uzticams un jaudīgs klēpjdators biznesam

Jo dinamiskāks un aktīvāks kļūst mūsu dzīvesveids, jo tāda kļūst arī uzņēmējdarbība, kas paģērē piemērotas un uzticamas tehnoloģijas, lai neciestu ne darba kvalitāte, ne arī lieki tiktu tērēts laiks un resursi. Tieši tāds ir "Asus ExpertBook B1" klēpjdators, kas speciāli izstrādāts biznesam – jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vairāk par "Asus ExpertBook B1" priekšrocībām stāsta SIA "Skrīveru saldumi" un SIA "Dimdiņi" izpilddirektors Oskars Brediks.

"Mums ir ražotnes Gulbenes novadā 180 km attālumā no Rīgas, Skrīveros 80 km attālumā no Rīgas un birojs Rīgā. Principā darbs visu laiku ir kustībā, tāpēc bija svarīgi izvēlēties tādu datoru, kas ir izturīgs. Un šie datori ir izturīgi pret triecieniem, putekļiem un mitrumu, tāpēc ir mazāks risks, ka tie varētu iziet no ierindas," motivāciju izvēlēties "Asus ExpertBook B1" skaidro O. Brediks.

"ExpertBook B1" atbilst vairākiem industrijas izturības standartiem, tostarp prasīgajam MIL-STD 810H standartam, kas apliecina, ka dators ir radīts, lai darbotos ekstrēmos apstākļos – sākot no stindzinoša sala un beidzot ar tuksneša svelmi, kā arī, protams, ir izturīgs pret triecieniem. "ExpertBook B1" tiek pakļauts arī stingrām iekšējām pārbaudēm, tostarp paneļa spiediena, trieciena un kritiena testiem, lai nodrošinātu patiešām pamatīgu izturību. Jāpiebilst, ka citi ražotāji šādā cenu kategorijā šādu aizsardzību nepiedāvāja.

Kā stāsta Brediks – ikdienas lietošanu ļoti ērtu padara dažādas papildfunkcijas, piemēram, izgaismota ciparu tastatūra uz "TouchPad": "Šāda funkcija "Asus" ir vienīgajiem piedāvājumā. Jā, ir opcija iegādāties lielāku datoru, kur ciparu tastatūra jau ir iebūvēta, bet tad tas nebūs tik kompakts un ērts pārvietojoties. Savukārt no tehniskajām specifikācijām mūs interesēja ātrs RAM un liela atmiņa. Ja ir jāatver vaļā lieli mārketinga faili, kas notiek regulāri, tad vajag atbilstošu operatīvo atmiņu."

"ExpertBook B1" pieejams ar 14 collu ekrānu, svars – 1,4 kg (salīdzinājumam – lielākoties klēpjdatoru svars šajā cenu kategorijā ir ap 2 kg), kā arī ir iestrādātas visas ikdienas darbam nepieciešamās izejas – USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 Type-A, Ethernet, microSD kartes ports, Thunderbolt 4, HDMI un VGA. Lietotāji arīdzan izceļ mehānisko web kameras aizvirtni, kas nodrošina papildu privātuma drošību.

Kas jo īpaši svarīgi attālinātā darba veicējiem – "Asus ExpertBook B1" ar jaunāko iebūvēto WiFi 6 nodrošina ātrumu līdz 2,4 Gb/s, ļaujot baudīt vienmērīgu FHD tiešsaistes video straumēšanu un lielu failu pārsūtīšanu vien dažu sekunžu laikā. Savukārt "Asus WiFi Master" tehnoloģija, kas palīdz automātiski izveidot savienojumu ar vislabāko WiFi signālu, nodrošina stabilu savienojumu, lai kur jūs arī atrastos.

Konferencēm un video sapulcēm "Asus" iebūvētajiem mikrofoniem ir izstrādājis speciālu tehnoloģiju trokšņu slāpēšanai, kas lieti noder, ja netiek lietotas austiņas – skaņas kvalitāte no tā necieš. Savukārt – ja nepieciešams ko parādīt kolēģim, kurš sēž otrpus galdam, to var ērti izdarīt ar atlokāmo ekrānu, ko iespējams atvāzt līdz 180 grādiem.

Kas patīkami – "Asus ExpertBook B1" nedzird dzesēšanu, jo tam izveidota īpaša sistēma atvēršanas mehānismā. Klaviatūras aizmugurējā daļa, atverot monitoru, mazliet paceļas, kas nodrošina dzesēšanu un vieglāku klaviatūras lietošanu, kā arī pagarina baterijas darbību, kas jau tā ir vairāk nekā apmierinoša – 10 stundas pilnas darbības režīmā," "Asus ExpertBook B1" priekšrocības uzskaita Brediks.

Personalizēta biznesa sadarbības programma

"Nopērkot datoru, ļoti svarīgs moments ir serviss – ja rodas kādas tehniskas problēmas, tad tās palīdz risināt uzreiz, nevis tikai nodrošina garantijas remontu, kad vienīgi atliek gaidīt, kad ar tevi nezināmā laikā kāds sazināsies. Šī biznesa sadarbības programma ar "Asus" ir ļoti ērta – mēs esam tiešā kontaktā ar ražotāju un tas daudz ko atvieglo," stāsta SIA "Skrīveru saldumi" izpilddirektors.

Biznesa sērijas klientiem pieejama arīdzan "MyAsus" lietotne ar personalizētu kontu, kur vienuviet pieejama visa nepieciešamā informācija, kā arī iespējams pagarināt garantijas laiku. Visiem "ExpertBook" sērijas datoriem standarta garantijas laiks ir trīs gadi, savukārt pārēji ražotāji standartā šajā kategorijā piedāvā tikai 1-2 gadu garantiju.

Datora iegādi krietni atvieglo iekārtu testēšanas opcija – ja biznesam izvēlēts vairāk nekā viens dators, ir iespēja sazināties ar "Asus" pārstāvi un iekārtu pirms iegādāšanās izmēģināt. Uzzinot klienta vajadzības, tiek piedāvāts piemērotākais modelis. Turklāt pieejamo produktu klāsts ir gana plašs – sākot no ierindas darbiniekam līdz biznesa vadītājam piemērotiem klēpjdatoriem.

"Piegāde bija ļoti operatīva – pasūtījām un jau nākamajā dienā saņēmām preci pie sevis birojā. Patlaban lietošanā mums ir seši datori, rudenī plānots iegādāties vēl, jo esam pilnībā apmierināti gan ar iekārtām, gan ar servisu," atklāj O. Brediks.

Kāpēc "ExpertBook" klēpjdatori būtu jāizvēlas maziem un vidējiem uzņēmumiem?

"Biznesa sērija un mājas sērija – tās ir divas atšķirīgas lietas, kas attiecīgi ir atšķirīgi arī testētas. Biznesa sēriju ir paredzēts intensīvi lietot vismaz 8-9 stundas dienā, savukārt mājas sēriju pie šādas slodzes būs jānes uz servisu jau pēc pusgada," skaidro Kaspars Kalniņš, "Asus" komerctirdzniecības pārstāvis Baltijā.

"Visas funkcijas, kas ir pieejamas augstākas klases datoriem, šajā gadījumā ir iekļautas zemākas izmaksas datorā, kas pielāgots biznesa videi. "ExpertBook B1" ir paredzēts tieši biznesam – tas ir izstrādāts tā, lai šasija un klaviatūra izturētu lielāku slodzi nekā ikdienas mājas lietošanā. Viss ir notestēts, lai garantijas laikā spētu nodrošināt kvalitāti. Līdz šim mēs neesam saņēmuši nevienu sūdzību par "ExpertBook" sērijas datoriem – tas ir pierādījums tam, ka datori perfekti veic savu darbu. Un kas gan cits ir nepieciešams IT struktūras optimizācijai, ja ne drošība par tehnikas kvalitāti ilgtermiņā?" rezumē K. Kalniņš.

