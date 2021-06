‘Bang & Olufsen’: nevainojama dizaina, kvalitātes un skaņas simfonija

Jau izsenis skaņas baudījums ir apvienojis cilvēkus – mēs apmeklējam mūzikas festivālus, dodamies ciemos pie draugiem, lai kopā noklausītos sirdij tuvas kompozīcijas, un vienkārši dalāmies ar savām mīļākajām dziesmām sociālajos tīklos. Taču tikai retais zina, ka aiz mūsu paradumiem stāv uzņēmums no Dānijas, kas savos produktos gaumīgi un organiski apvienojis mūzikas un dizaina spēku.

Zīmols "Bang & Olufsen" tika dibināts 1925. gada novembrī un pērn nosvinēja jau 95. dzimšanas dienu. Mūsdienās "Bang & Olufsen" ir viens no cienījamākajiem ražotājiem pasaulē mājas akustisko ierīču jomā. Dāņu uzņēmumam ir firmas veikali visā pasaulē, kuros pārdod prestižu aprīkojumu cilvēkiem, kuri zina un novērtē skaņas un dizaina nozīmi. Savukārt pirms 95 gadiem viss sākās ar diviem jauniem un entuziasma pilniem inženieriem elektriķiem – Pīteru Bangu un Svendu Olufsenu –, kuri savus pirmos izgudrojumus radīja lauku mājas bēniņos.

Jau pirmie "Bang & Olufsen" izstrādājumi bija izrāviens dizaina jomā. Saviem tehnoloģiskajiem mērķiem viņi pielāgoja mājas mēbeļu un interjera priekšmetu stilu. Mūsdienās dizaina pasaulē to dēvē par "skeuomorph" un pielieto plaši, taču tolaik viņi bija pirmie. Līdz ar to viņu radioaparāti nebija vis vienkāršas kvadrātveida kastes, bet gan bauda acīm. Bangs un Olufsens uzskatīja, ka viņu produktiem ir jāsniedz arī baudījums – gan dzirdei, gan redzei –, kā arī papildus tika piedomāts par taktilo labsajūtu, proti, sajūtām, kādas rodas, piemēram, pieskaroties radioaparāta viļņu regulēšanas svirai. Šādu pieeju dizainam uzņēmumā piekopj vēl aizvien.

Bizness turpināja plaukt, un 1939. gadā Bangs un Olufsens radīja radiouztvērēju "Beolit". Vēlākos gados priedēklis "Beo" jau tika izmantots dažādās produktu līnijās – sākot no īpaši dārgiem televizoriem "BeoVision" līdz krietni vien maciņam pieejamākām austiņām "BeoPlay", ko uzņēmums ražo arī mūsdienās.

Skaņa kļuva par uzņēmuma prioritāti. "Bang & Olufsen" izstrādāja skaņu ierakstu sistēmu, ko lietoja kinoindustrijā, savukārt tā skaļruņus izmantoja armijas automobiļos un cirkā. Slavenais "Beolit 39" radioaparāts ar bakelīta korpusu ir spilgts šī perioda piemērs, kurā pievilcīgs dizains apvienots ar nevainojamu skaņas kvalitāti.

Zīmīgi, ka "Bang & Olufsen" pielūdzējs bija pats Stīvs Džobss! Līdz brīdim, kad "Apple" padarīja alumīnija konstrukciju par modes lietu plaša patēriņa elektronikā, "Bang & Olufsen" bija pirmais, kas izmantoja metālu augstvērtīgā dizainā. Džobss bieži jūsmojis par "Bang & Olufsen" produkciju, un runā, ka "Apple" smēlies iedvesmu no "Bang & Olufsen" sava oriģinālā "iPod" izstrādē. Par "Apple" atskaņotāja dizaina pamatu kļuva bezvadu telefons "BeoCom 6000", ko izstrādāja Henriks Sorigs Tomsens. Viņš izmantoja intuitīvu apļveida navigāciju, lai ātri piekļūtu praktiskām funkcijām, piemēram, telefona grāmatai. Pēc tam "Bang & Olufsen" šādu apļveida navigāciju savās tehnoloģijās izmantoja gadu desmitiem.

Arī citu uzņēmumu dizaineri centās panākt "Bang & Olufsen", bieži kopējot vai izmantojot savos izstrādājumos dāņu uzņēmuma stilu. Un – lai arī mūsdienās konkurence ir kļuvusi sīvāka, "Bang & Olufsen" aizvien laiž klajā inovatīvus produktus, kuri atbilst augstiem dizaina standartiem, kā arī arvien īpašu uzmanību pievērš skaņai.

Piemēram, pilna izmēra adaptīvās bezvadu austiņas "Beoplay H9" iemieso ideālu līdzsvaru starp estētiku un veiktspēju – no alumīnija korpusa līdz nomaināmiem ādas ausu spilventiņiem. "Beoplay H9" ir uzskatāms piemērs pieredzei, ko "Bang & Olufsen" uzkrājis teju gadsimta laikā. Austiņās izmantots alumīnijs, nerūsējošs tērauds un polimēri, lai radītu vieglu un izturīgu korpusu, kas nodrošina ilgstošu komfortu nēsājot. Šīm bezvadu austiņām, kas izstrādātas ilgstošai nēsāšanai, ir pieci audio iestatījumi, kas pielāgojami "Bang & Olufsen" lietotnē. Gremdējieties tīras mūzikas skaņās vai valdzinošā klusumā, radot pats savu skaņu ainavu!

Aktīviem cilvēkiem "Bang & Olufsen" radījis trešās paaudzes bezvadu austiņas "Beoplay E8", kas izceļas ar autonomiju, "premium" klases dizainu un kristālskaidru skanējumu. Austiņas ir noregulējuši "Bang & Olufsen" skaņu inženieri, lai sniegtu patiesu skanējuma tīrību, bet caurspīdīguma režīms ļauj pārslēgties uz apkārt esošajām skaņām ar vienu kustību.

Savukārt tie, kas dod priekšroku atpūtai draugu kompānijā, novērtēs ūdensizturīgo otrās paaudzes bezvadu skaļruni "Beosound A1". Šim skaļrunim ir ilgāks atskaņošanas laiks, pilnībā ūdensizturīgs korpuss, iebūvēts balss palīgs un skaļāka skaņa. Izsmalcinātais un kompaktais "Beosound A1" dizains piedāvā labākās šobrīd pieejamās muzikālās iespējas. Asais un visaptverošais "True360" skanējums padara šo skaļruni par neatņemamu sabiedroto ikvienā pasākumā, savukārt vairāku pieslēgumu funkcija ļauj vadīt skaļruni vienlaikus no divām ierīcēm. Izturīgais ūdensnecaurlaidīgais korpuss ir pilnībā pasargāts arī no putekļiem un smiltīm. No pludmales līdz vannai – mūzika turpinās skanēt, lai kur jūs arī to ņemtu līdzi.

"Mūsu pirmo A1 skaļruni lietotāji iemīlēja tā minimālisma dizaina, mobilitātes, spēcīgās skaņas un iebūvētā skaļruņtelefona dēļ, kas padarīja sarunas ar draugiem un ģimeni vieglas un jautras. Jaunais "Beosound A1" balstās šajās pašās īpašībās un izceļ tās vēl vairāk," saka Kristofers Ostergārds Poulsens, "Bang & Olufsen" produktu attīstības un vadības viceprezidents.

Visi jaunie produkti ir izstrādāti pēc unikālas formulas, kas radīta teju pirms 100 gadiem, – augstas klases dizains, kvalitatīva konstrukcija un tīra skaņa. Šīs sastāvdaļas jau novērtējis liels skaits melomānu visā pasaulē. Pievienojieties dāņu brīnumam "Bang & Olufsen" arī jūs!

"Bang & Olufsen" produkciju var iegādāties autorizētos partneru veikalos.