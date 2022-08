Banku augstskola: iespēja iegūt perspektīvu starptautiska līmeņa augstāko izglītību

Vēlies padziļināt savas zināšanas esošajā nozarē, lai kāptu augstāk pa karjeras kāpnēm, vai arī esi nolēmis mainīt dzīvi pa 180 grādiem, apgūstot ko pilnīgi jaunu, bet aktuālu un konkurētspējīgu? Vēl līdz 22. augustam tu vari paspēt pieteikties kādā no perspektīvajām Banku augstskolas studiju programmām, lai iegūtu laikam un darba tirgum līdzi ejošu izglītību, sadarbības kontaktus, dibinātu starptautiskus sakarus un iedvesmotos no pieredzes bagātiem pasniedzējiem!

Šis gads ir zīmīgs, jo šogad Banku augstskola svin 30 gadu jubileju, un ja 1992. gadā, kad to dibināja Latvijas Banka ar mērķi izglītot jaunas paaudzes banku speciālistus, bija tikai viena studiju programma, tad šobrīd tā piedāvā 13 akadēmiskas un profesionālas programmas, kuras tiek īstenotas latviešu un angļu valodā – sākot no pirmā līmeņa augstākās izglītības un beidzot ar doktorantūru.

"Mūsu fokuss ir finanšu programmas un uzņēmējdarbības programmas, bet pēdējos gados esam izveidojuši arī divas starpdisciplināras programmas – "Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas", ko īstenojam kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tā ir unikāla bakalaura programma – programmētājs ar finansista zināšanām –, kas nav pieejama nekur citviet Baltijas valstīs. Savukārt otra programma arī ir starpdisciplināra maģistra programma – "Kiberdrošības pārvaldība", kas ir paredzēta uzņēmumu vadītājiem, kuri ir ieinteresēti nodrošināt uzņēmumā informācijas un sistēmu drošību," stāsta Banku augstskolas rektore, asociētā profesore Līga Peiseniece.

Banku augstskolas lepnums ir divas studiju programmas angļu valodā, kas radītas sadarbībā ar Šveices Biznesa skolu: bakalaura studijas "Starptautiskās finanses" un maģistrantūras studijas "Starptautiskās finanses un banku darbība". Kā atzīst rektore – šīs programmas ir ļoti pieprasītas, jo tā ir iespēja studēt tepat Latvijā gan pie vietējiem, gan Šveices Biznesa skolas pasniedzējiem, un iegūt starptautiska līmeņa izglītību.

Un tieši maģistrantūras studijas ir tas, kas Banku augstskolu padara unikālu, jo gan uzņemšanas, gan studiju process ir ar individualizētu pieeju – katrs pretendents tiek skatīts atsevišķi, ņemot vērā viņa iepriekšējo izglītību un darba pieredzi, savukārt studijas notiek nelielās grupās – apmēram 10-15 cilvēku, līdz ar to komunikācija ar pasniedzējiem ir ar pievienoto vērtību. Pasniedzējs katru studentu zina vārdā un ik studentam ar pasniedzēju ir iespēja aprunāties pēc lekcijas. Ir arī gadījumi, kad maģistrantūras studenti kopā ar pasniedzējiem veic zinātnisko darbību. Ar to mēs atšķiramies no lielām augstskolām. Mēs esam neliela augstskola – kopā 1000 studentu, bet tieši maģistra programmas ir mūsu lepnums."

Kopumā Banku augstskola piedāvā sešas profesionālās maģistra programmas: trīs angļu valodā ("Starptautiskās finanses un banku darbība", "Kiberdrošības pārvaldība", "Uzņēmējdarbības vadīšana" ) un četras latviešu valodā ("Finanses", "Finanšu vadība", "Uzņēmējdarbības vadīšana" un "Inovatīvā uzņēmējdarbība"). Studiju praksi ir iespējams pabeigt gan uzņēmumā, kurā students jau strādā, gan arī ir pieejams Karjeras centrs, kas palīdz atrast arī prakses vietu citā uzņēmumā, līdz ar to pastāv liela iespēja arī uzsākt jaunas darba gaitas citur.

"Maģistrantūras studijas ir izaicinājums gan pašai augstskolai, jo jāspēj piedāvāt saistošas zināšanas un prasmes studentiem ar dažādu pieredzi un atšķirīgu izglītību, gan studentam, kuram visbiežāk līdztekus norit gan karjeras izaugsme, gan ģimenes veidošana, bērnu audzināšana un dzīvesvietas iekārtošana," atklāj Peiseniece.

Studējot kādā no Banku augstskolas maģistrantūras programmām, studentam ir iespēja gan gūt jaunas zināšanas, gan paplašināt savu redzesloku un iegūt jaunus kontaktus, jo līdztekus jaunajām zināšanām, ko gūst lekcijās, viņi satiekas ar dažāda vecuma cilvēkiem no dažādām nozarēm. Tāpat ir iespēja dibināt starptautiskus sakarus, jo vairāki studiju kursi tiek apgūti kopā ar ārvalstu studentiem. Visiem maģistrantūras studentiem ir iespēja arī doties "Erasmus+" apmaiņas studijās uz kādu no 120 ārzemju sadarbības augstskolām vai praksē ārvalstīs, ko attālinātā darba iespēju dēļ nu var izmantot arī strādājošie, kā arī piedalīties mazāka formāta starptautiskos pasākumos –augstskolas organizētajos hakatonos, konkursos u.c.

Ja studiju laikā ir vēlme mainīt savu profesiju un karjeru, Banku augstskolai sadarbojas ar vairāk nekā 80 darba devējiem – līdz ar to ir iespējas iziet praksi šajos uzņēmumos, gan ieraudzīt ļoti vērtīgus darba sludinājumus, gan nākamais darba devējs var izrādīties tavs grupas biedrs. Kā atzīst rektore – arvien vairāk tiek novērots, ka cilvēki ir gatavi mācīties ko pilnīgi jaunu un mainītu savu nodarbošanos. Turklāt to nedara tikai jaunieši – pieaug studentu skaits vecumā pēc 40 un 50 gadiem.

Banku augstskolas spēju nodrošināt augstas kvalitātes starptautiska līmeņa studijas apliecina starptautiskās akreditācijas un augsti novērtējumi reitingos. Banku augstskola ir saņēmusi CEEMAN akreditāciju ar maksimālo termiņu (sešiem gadiem), kā arī uzrāda augstus sasniegumus "Eduniversal", "U-Multirank" reitingos. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla "prakse.lv" veiktajā aptaujā Latvijas darba devēji jau 11. gadu Banku augstskolu iesaka kā vienu no Top5 augstskolām.

Pieteikties gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studijām iespējams Banku augstskolas mājaslapā elektroniski līdz 22. augustam.

27. augustā Jaunās Teikas konferenču zālē "Fantadroms" Banku augstskolas personāls, sadarbības partneri, studenti un absolventi svinēs Banku augstskolas 30 gadu jubileju. Šogad svētki tiks svinēti divās daļās: pirmā būs izglītojošā daļa ar diskusijām par aktuāliem makroekonomiskiem izaicinājumiem, finanšu aktualitātēm un ilgtspēju uzņēmumos, kam sekos svinīgā daļa. Banku augstskolas absolventi ir laipni aicināti kopā svinēt Banku augstskolas 30 gadu panākumus.

"Mūsu izglītība iet līdzi darba tirgus un pasaules dinamikai, sapludinot robežas. Mūsu absolventi strādā tādās nozarēs, kas pandēmijas laikā neapstājās un bija tai sagatavotas, tāpēc mūsu studentiem darba iespējas pa šo laiku ir augušas augumā un gājušas plašumā. Mūsu absolventi dzīvo Latvijā, bet strādā uzņēmumiem, kas strādā starptautiski, piemēram, Luksemburgā, Francijā, Amerikā. Jau kopš pašas biznesa skolas dibināšanas finanšu programmas ir mūsu spēcīgā puse – mēs esam viena no retajām Latvijas augstskolām, kas piedāvā finanšu programmas, jo tās ne tikai prasa no studentiem ļoti augsta līmeņa matemātiskās un analītiskās prasmes, bet arī ļoti labus pasniedzējus, kas spēj mainīties un strādāt ar visaktuālākajām tēmām. Un mēs redzam, kā mūsu darbs vainagojas panākumiem," rezumē Peiseniece.