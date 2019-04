Biznesa mentoru tīkls – kad pieredze sastop jaunību

Jauni cilvēki, kuri vēlētos sākt savu uznēmējdarbību reģionos, lai arī skaitliski nav daudz, tomēr aizvien rodas no jauna. Sarežģījumi ar nepieciešamā finansējuma trūkumu ne vienmēr ir tas, kas bremzē viņu attīstību. Praktisku zināšanu neesamība traucē vairāk un – jaunieši meklē kādu, pie kura vērsties pēc padoma. Lielisks atbalsts šādā situācijā ir divu gadu laikā tapušais Biznesa mentoru tīkls, kura pārraudzība uzticēta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram (LLKC).

Līva Apriķe no Vadakstes ir LLKC biznesa konkursa jauniešiem "Laukiem būt!" pusfināliste, kura saņēmusi Mentoru balvu – iespēju bez maksas tikt pie pieredzējuša uzņēmēja padoma savas idejas – lauku sētas attīstība tūrismā īstenošanas. "Vēl šo balvu neesmu izmantojusi, taču jau ir bijusi saruna ar vienu no mentoriem – Dairu Jātnieci. Ja tās praktiski saimniecībā darāmās lietas pati esmu jau izpratusi, tad viss, kas attiecas uz PVD prasībām, nepieciešamo finanšu dokumentāciju, man vēl nav skaidrs. Daira bija ļoti atsaucīga, mierīga un spēja vienkārši izskaidrot man nesaprotamo. Tāds mentora padoms tiešām ir ļoti vērtīgs," atzīst jauniete.

Savukārt Daira Jātniece, kurai ir desmit gadu pieredze mājražošanā ir pārliecināta – izmēģināt savas idejas īstenošanu var un vajag: "Protams, katrs uzkāps uz saviem grābekļiem, tomēr padomu vienmēr var pavaicāt. Mentors ir cilvēks, kurš izskaidro, ko un kā katrā nozarē ņemt vērā, par ko ir un par ko nav vērts satraukties."

Kopumā mentoru tīkla izveidē iesaistījušies četri partneri no Latvijas un trīs no Lietuvas. LLKC kopumā apmācījis 150 potenciālos mentorus, no kuriem vairāk nekā 90 kļuvuši par praktizējošiem mentoriem. Zemgales plānošanas reģions un Aizkraukles uzņēmējdarbības centrs apmācījis 29 dalībniekus, no kuriem 17 kļuvuši par mentoru tīkla dalībniekiem, savukārt Lietuvā šajā tīklā iesaistījušies 48 uzņēmēji un konsultanti.

No Latvijas iesaistītajiem uzņēmējiem apmēram puse darbojas lauksaimniecībā – ir pārstāvēta kā dažādu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana, sākot no bitēm, putniem un zirgkopības, tā arī dažādas augkopības nozares. Daļa mentoru darbojas biznesa konsultāciju nozarē, ir pārstāvēta arī tirdzniecība, mājražošana, tūrisma un ēdināšanas nozares. Lietuvas mentori vairāk ir no pakalpojumu sniedzēju nozarēm – dažādas biznesa konsultācijas – no mārketinga līdz personālvadībai, kā arī skaistumkopšanas un tirdzniecības jomas uzņēmēji. Biznesa mentoru tīkls aizvien ir atvērts un gaida jaunus mentorus un pieredzes pārņēmējus dažādās nozarēs!

Plašāka informācija: Inita Krivašonoka, LLKC Biznesa mentora tīkla vadītāja, inita.krivasonoka@llkc.lv.

Uzziņai: Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Tajā darbojas arī Kurzemes plānošanas reģions un Aizkraukles novada pašvaldība. No Lietuvas piedalās Šauļu inkubators, Panevēžas biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka.

Projekts: LLI-131 "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā" / ATBALSTS BIZNESAM

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).

LLKC finansējums: 106 206,00 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 90 275,10 eiro).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.