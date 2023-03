'Cirque du Soleil' OVO trupa, kas brauks uz Rīgu, jau uzstājusies Dubaijā

Pasaulslavenais "Cirque du Soleil", kas ik gadu sniedz simtiem priekšnesumu visā pasaulē, šovasar ieradīsies arī Rīgā. Uzņēmuma, kas organizē "Cirque du Soleil" šovus Baltijas valstīs, vadītājs apmeklēja OVO šovu Dubaijā un dalās savos iespaidos, kā arī salīdzina cenas.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

No 15. līdz 18. jūnijam "Cirque du Soleil" Rīgā četrās dienās sniegs sešus priekšnesumus, savukārt Apvienoto Arābu Emirātu lielpilsētā cirks septiņās dienās demonstrēja 11 izrādes. Arī Rīgā mēs varēsim vērot to pašu OVO trupu, kuras priekšnesumus bija iespējams baudīt Dubaijā.

''Janvāra sākumā es apmeklēju vienu no OVO šoviem Dubaijā. Tur cilvēki par "Cirque du Soleil" izrādes apmeklējumu maksāja no 60 līdz pat 400 eiro, savukārt Rīgā cenas svārstās no 41 līdz 112 eiro. Izrāde ir tiešām unikāla un nepārspējama, par to liecina arī fakts, ka Dubaijā arēna bija pilna un teju visas biļetes uz izrādēm bija izpārdotas,'' stāsta Tomas Inčikas, uzņēmuma "Seven Live", kas organizē cirka izrādes Baltijas valstīs, vadītājs.

''Manuprāt, "Cirque du Soleil" ir mākslas darbs pats par sevi. Iestudējums ir neaizmirstams, muzikāls un aizraujošs gan bērniem, gan pieaugušajiem. Dubaijā publika ir ļoti kosmopolītiska, tāpēc dzirdēju visdažādākās svešvalodas sev apkārt no visām vecuma grupām. Tas bija lielisks pasākums,'' iespaidos dalās Inčikas.

OVO šovu, kas pirmo reizi tika demonstrēts 2009. gadā Kanādā, dzīvē redzējuši jau vairāk nekā 7 miljoni cilvēku 155 pilsētās un 26 valstīs. No 15. līdz 18. jūnijam Latvijas iedzīvotāji varēs vērot šo izcilo cirka izrādi Arēnā Rīga.

OVO ir pasakaini krāsains ceļojums kukaiņu pasaulē, ļoti enerģiskas, brīnišķīgas un neparastas rosības pilns. OVO ("ola" portugāļu valodā) izrādi veido 100 cilvēki no 25 dažādām valstīm, tostarp 52 mākslinieki, kuri uz skatuves piedāvā augsta līmeņa akrobātikas paraugdemonstrējumus un no jauna definē cilvēka ķermeņa robežas.

''Prieks redzēt, ka Baltijas valstu iedzīvotājiem tik ļoti patīk "Cirque du Soleil". Ar šo cirku sadarbojamies jau daudzus gadus. Es apbrīnoju viņu profesionalitāti un vienkāršību, ar viņu pārstāvjiem mēs tiekamies vairākas reizes gadā. Mēs ļoti novērtējam šo sirsnīgo sadarbību un uzticēšanos,'' piebilst "Seven Live" vadītājs.

"Cirque du Soleil"

"Cirque du Soleil" ir mainījis visas pasaules izpratni par cirku; no mazpilsētā atzīta talanta tas ir kļuvis par visā pasaulē plaši pazīstamu zīmolu. Šī Kanādas organizācija, kuras galvenā mītne joprojām ir Monreālā, ir ieņēmusi pasaules līdera vietu izklaides jomā, radot neaizmirstamas pieredzes piedzīvojumu gan lieliem, gan maziem skatītājiem visos sešos kontinentos.

"Cirque du Soleil" veido patiesu, iekļaujošu un cilvēcīgu saikni ar skatītāju. Strādājot priviliģēti ar māksliniekiem no 64 valstīm, šim cirkam ir iespēja iedzīvināt radošumu un iztēli uz skatuvēm visā pasaulē; ar mērķi atstāt pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem, kopienām un planētu, izmantojot savus svarīgākos instrumentus – mākslu un iztēli.

Gadu gaitā "Cirque du Soleil" izdevies iedvesmot vairāk kā 220 miljonus cilvēku vairāk nekā 70 dažādās pasaules valstīs. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet cirquedusoleil.com!

Aicinām sekot #OVOCirque un #cirquedusoleil sociālajos tīklos: "Facebook" | "Twitter" | "Instagram" | "YouTube" | "TikTok"

Sponsori un partneri

"Cirque du Soleil" izsaka pateicību savam oficiālajam partnerim "Air Canada".