'Coral Travel' pirmais gads Baltijā

"Coral Travel" – viens no lielākajiem tūroperatoriem Turcijā, kas Latvijas un Baltijas tirgū ienāca pērn, apkopo pirmā gada rezultātus. "Coral Travel", kā jaunam tirgus spēlētājam, šajā īsajā laika periodā ir izdevies ieņemt un nostiprināt stabilu pozīciju līdzās vadošajiem konkurentiem, izvirzot skaidrus mērķus un veicot konsekventi pārliecinošas darbības to sasniegšanai. Savukārt, tūroperatora sniegtais Premium klases produkts, kas ir pirmais tāda veida pakalpojums Baltijā, ir palīdzējis uzņēmumam iegūt ievērojamu tūrisma tirgus daļu. Pēc uzņēmuma aplēsēm tieši Baltijas tirgū ir viena no straujākajām izaugsmēm visā OTI HOLDING Grupā, kas ir nodrošinājusi kvalitatīvu servisu vairāk kā 100 tūkstošiem ceļotājiem.

Latvijas tirgus līderis

Kā norāda "Coral Travel Latvia" vadītāja Sabina Saikovskaja, uzņēmuma veiksmīgā ienākšana Baltijas tirgū ir kompleksu un pārdomātu darbību rezultāts. Piemēram, "Coral Travel" prioritārais pārdošanas kanāls ir tūrisma aģentūras, savukārt tiešā pārdošana veido tikai daļu no uzņēmuma pārdošanas stratēģijas. Uzņēmumam ir ļoti būtiska B2B attiecību veidošana un stiprināšans ar Baltijas vadošajām tūrisma aģentūrām. Tieši šim stratēģiskajam sadarbības modelim ir bijusi liela loma "Coral Travel" stiprās tirgus pozīcijas nostiprināšanai viena gada šķērsgriezumā.

"Pēc nostrādāta gada mēs dalām līderpozīcijas Latvijas tirgū kā viens no tūroperatoriem, kas nodrošina ceļojumus uz Turciju – "Coral Travel" prioritāro galamērķi. Arī "Coral Travel Estonia" ir izdevies sasniegt šādu rezultātu, savukārt "Coral Travel Lithuania" ieņem trešo vietu starp novērtētākajiem valsts tūroperatoriem. Kopējais Baltijas tirgū apkalpoto klientu skaits gada laikā ir pārsniedzis 100 tūkstošus. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka Vācijas, Polijas un Baltijas tirgi tiek dēvēti par visstraujāk augošajiem OTI HOLDING grupas ietvaros," stāsta S. Saikovskaja.

Uzņēmuma saknes un augstas kvalitātes latiņa

Analizējot uzņēmuma veiksmes iemeslus, S. Saikovskaja fokusējas uz pasaulē labi zināmā un pieredzes bagātā Turcijas tūroperatora stiprajām pusēm, kā arī augstas kvalitātes produktu, kas ir veiksmīgi pielāgots Baltijas ceļotāju prasībām.

"Mūsu svarīgākais galamērķis viennozīmīgi ir Turcija, uz kuri ir vērsti 60% no mūsu piedāvājuma. Uzņēmumam "Coral Travel", kas dibināts un attīstījies Turcijā, un šobrīd veiksmīgi darbojas 10 valstīs, ir ne tikai liela pieredze un kultūrā balstīta izpratne par produktu, bet arī milzīgs viesnīcu tīkls (vairāk nekā 500 viesnīcas) Turcijā.

"Ne mazāk svarīgi ir tas, ka strādājam bez starpniekiem. Līdz ar to nodrošinām kvalitāti jebkurā pakalpojuma solī, izvairoties no papildu izmaksām, kas labvēlīgi ietekmē kopējo produkta cenu," stāsta "Coral Travel Latvia" vadītāja, uzsverot, ka tūroperators "Coral Travel", kas nodrošina lielāko viesnīcu sortimentu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, radīs svētkus ikviena latvieša gaumei, neatkarīgi, vai Turcija jau sen ir iemīlēta vai pagaidām ir tikai neatklāts sapņu galamērķis.

Tāpat S. Saikovskaja stāsta, ka jau sākotnēji uzņēmuma mērķis nebija sasniegt augstāko atpūtnieku skaitu, bet gan nodrošināt augstas klases pakalpojumu, kas spētu apmierināt pat visizsmalcinātāko gaumi.

"Mēs esam izveidojuši sava klienta portretu un apzinājuši tā vajadzības. Uzsākot darbu Baltijā, mēs neplānojām pārspēt ceļotāju skaita rekordus. Gan "Coral Travel", gan OTI HOLDING Grupas pamatvērtības ir kvalitatīvs produkts un cieņa pret klientu. Līdz ar to mēs nepieļaujam atkāpes vai kompromisus, dažkārt pat ziedojam inovatīvas idejas, lai spētu nodrošināt maksimālu augstu kvalitāti un komfortu. Tūrisma biznesa pamatā ir ceļotāja vajadzību izpratne, spēja ieklausīties un pieejamība. Manuprāt, mūsu straujā tirgus izaugsme ir pierādījums, ka šī stratēģija ir efektīva," turpina S. Saikovskaja.

Lai spētu nodrošināt kvalitāti un atšķirtos no citiem tirgus dalībniekiem, "Coral Travel" Baltijas tirgū ieviesa vēl nebijušu produktu – ekskluzīvu pakalpojumu paketi, kas paredzēta Premium klases atpūtnieku segmentam. Ceļotāji lido ar "Turkish Airlines" – aviokompāniju, kas pasaulē pazīstama kā augstas kvalitātes servisa un ērtību sinonīms. Ceļotāji var izvēlēties starp ekonomiskās un biznesa klases piedāvājumiem, ieturēt maltītes lidojuma laikā, baudīt ērtāku un plašāku sēdvietu kā parasti, kā arī ņemt līdzi lielāku bagāžu (30 + 8 kg).

Nākotnes plāni – sortimenta paplašināšana un vēl vairāk laimīgu klientu

Vērtējot jau sākušos vasaras sezonu, S. Saikovskaja atzīmē, ka "Coral Travel" jau ir izpildījis sezonas sākumā uzspraustos mērķus. Bieži vien ir redzēts, ka sezonu sākumā tūroperatori izvirza ambiciozus mērķus, bet sezonas laikā atceļ lidojumus. Tas nav stāsts par "Coral Travel".

"Ienākot jaunā tirgū, mērķus uzstādījām ar noteiktu rezervi, ko plānojam dubultot līdz vasaras sezonas beigām. Lūkojoties nākotnē, plānojam paplašināt ziemas piedāvājumu sortimentu, pievienojot jaunus galamērķus kā Marsa Alam jau populārajām Ēģiptes Hurgadai un Šarm el Šeihai. Arī vasaras sezonu gaida patīkamas pārmaiņas – unikāli Turcijas kūrorti, kas nebūs atrodami ne pie viena cita tūroperatora Baltijas reģionā. Kā arī no jaunā gada ieviesīsim galamērķi Grieķija visās Baltijas valstīs.

Redzam lielu izaugsmes potenciālu. Daudznacionālā tūrisma grupa, kam piederam – OTI HOLDING GROUP, darbojās 40 valstīs, piedāvājot brīvdienas 90 reģionos. Kurā virzienā turpināsim savu attīstību, nolems tirgus un mūsu ceļotāji," teic S. Saikovskaja.

"Coral Travel" ir daļa no OTI HOLDING GROUP, kas jau 30 gadus darbojas visā pasaulē, nodarbinot vairāk nekā 7000 profesionāļu. "Coral Travel" pakalpojumus ir izmantojuši 28 miljoni ceļotāju. OTI HOLDING GROUP veic lidojumus uz 90 galamērķiem 40 valstīs. OTIUM viesnīcu ķēdes atrodas Turcijā, Ēģiptē, Tunisijā. Tajās ietilpst tādas 5 zvaigžņu viesnīcas kā "Seven Seas Hotels" un augstākās klases 5 zvaigžņu viesnīcas "Xanadu Resort Hotel" Turcijā un Ēģiptē.