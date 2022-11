'Dyninno' stāsts: kā pakalpojums ASV emigrantiem kļuvis par globālu holdingu

Kā Alekss Vainšteins, kurš savulaik emigrēja no Moldovas uz ASV, izveidojis miljardu dolāru vērtu uzņēmumu un tagad konkurē ar tādiem milžiem kā "Amazon" un "Google" cīņā par labākajiem jomas speciālistiem

2000. gadu sākumā jaunais uzņēmējs Alekss Vainšteins, vadoties pēc paziņu sniegtiem padomiem, no Sanfrancisko programmētāju meklējumos ieradās Rīgā. Tolaik viņš jau vadīja klasiska tipa ceļojumu aģentūru "asaptickets.com." "Sapratām, ka ikdienas darbībās nepieciešams izmantot vairāk tehnoloģiju. Kad deviņdesmito gadu beigās sāku strādāt kā ceļojumu aģents, galvenais reklāmas rīks bija reklāma laikrakstos, savukārt komunikācijas tehnoloģiju virsotne toreiz bija fiksētais tālrunis "Panasonic" ar sešām līnijām un zvanu konsekventās izplatīšanas sistēmu. Bet tehnoloģijas, protams, ar laiku attīstījās," atceras Vainšteins. Parādījās konteksta reklāmas pakalpojumi, kas palīdzēja piesaistīt klientus. Uzņēmumiem bija vajadzīgi tehnoloģiski risinājumi potenciālo klientu plūsmas veidošanai, procesu optimizācijai, bija jāizstrādā veiksmīga IT sistēma, kuru varētu izmantot ceļojumu aģenti.

Vairāku desmitgažu laikā Vainšteina uzņēmums izaudzis par "Dyninno" grupu (saīsināti no "Dynamic Innovations"), kur papildu ceļojumu aģentūrai "Asaptickets" ir desmitiem citu aktīvu. Tagad holdings nodarbojas ne tikai ar tūrismu, bet arī finanšu tehnoloģiju produktu un kino industrijas tehnoloģiju izstrādi. "Visi virzieni strauji attīstās, bet tūrisms mūsu biznesā arvien ir līderis," stāsta Vainšteins. Tagad uzņēmuma biroji atrodas 18 valstīs, bet Latvijā darbinieki nodarbojas ar IT izstrādi un atbalstu visai uzņēmumu grupai. Tiesa, pirms pāris gadiem izveidots papildu IT atbalsta birojs Indijā, jo, lai atrastos tehnoloģiju inovāciju priekšgalā, nepieciešami vērienīgi resursi.

Kā neliela ceļojumu aģentūra kļuvusi par uzņēmumu grupu, kuras kopējie ieņēmumi pārsniedz vienu miljardu ASV dolāru; kāpēc "Dyninno" jākonkurē par darbiniekiem ar "Amazon" un "Google" un kādu nākotni holdingam paredz grupas dibinātājs Alekss Vainšteins?

Galvenais – zināt, kas ir tavs klients

"Jebkurā biznesā ir jāsaprot, kas ir klients. Klientu segmentācija ir visa pamats: bez tās ir gandrīz neiespējami attīstīties," skaidro Vainšteins. Viņa ceļojumu biznesa mērķauditorija sākotnēji bija emigranti no postpadomju valstīm. Kā atminas Vainšteins, daudzi no šiem ASV dzīvojošajiem cilvēkiem vai nu nezināja angļu valodu, vai zināja to slikti. Amerikāņu aviokompānijas šo sabiedrības daļu vienkārši neuzrunāja. "Bet šie cilvēki gribēja apmeklēt draugus un radiniekus citās valstīs. Vai gluži pretēji, aicināt radiniekus ciemos. Viņiem bija nepieciešams pakalpojuma sniedzējs," saka uzņēmējs. Vainšteins pats ir no emigrantu ģimenes – vecāki pārcēlās uz ASV 1989. gadā, tāpēc viņš diezgan ātri atrada kopīgu valodu ar šo mērķauditoriju.

Kopš tā laika ceļojumu biznesa koncepts nav daudz mainījies, lai gan mērogs pieaudzis vairākkārt. "Tas nav tikai brauciens atvaļinājumā pie jūras. Lielākā daļa mūsu klientu nav tūristi, kas lido izklaides pēc. Daudziem tas ir vienkārši transports – iespēja nokļūt no punkta A uz punktu B, lidot uz darbu, pie draugiem vai ģimenes. Mēs fokusējamies uz šādiem ceļotājiem. Pasaule ir globāla, un cilvēki ir izkaisīti pa visu pasauli. VFR segmentā (tūrisms ar mērķi apmeklēt draugus un radiniekus) ir milzīgs potenciāls," skaidro Vainšteins.

Tagad "Dyninno" ceļojumu bizness sastāv no vairākiem uzņēmumiem. Piemēram, "Asaptickets" domāts tiem, kas meklē pēc iespējas izdevīgākus piedāvājumus, biznesa un luksusa klientiem savukārt paredzēts "Skyluxtravel", vēl pastāv OTA (tiešsaistes ceļojumu aģentūra) pakalpojums aviobiļešu iegādei. Visas "Dyninno" grupas tūrisma vienības šogad apvienotas vienotā zīmolā "Trevolution Group". Angļu valodā jaunais nosaukums veidots no diviem vārdiem – tūrisms un evolūcija (travel and evolution). 2021. gads bijis īpaši veiksmīgs – izmantojot uzņēmuma pakalpojumus, iegādātas 420 000 biļetes par kopējo summu, kas pārsniedz 480 miljonus ASV dolāru. Pirms pandēmijas 2019. gadā uzņēmuma klienti iegādājās 453 000 biļešu. "Pandēmija ļoti smagi skāra tūrisma nozari, tirgus saruka par 70-80%," saka Vainšteins. "2022. gada vidū tirgus atguva tikai 40% no zaudētā. Pirms pandēmijas rādītājus mums izdevās sasniegt 2022. gada februārī."

Noslēpums tiešsaistes un klātienes sinerģijā

"Dyninno" ceļojumu biznesam ir īpaša iezīme – tas ir tiešsaistes un mūsdienu tehnoloģiju apvienojums ar tradicionāliem pakalpojumiem. Aģenti papildina tehnoloģijas, palīdzot katram klientam individuāli. Papildus biļešu tirdzniecībai, tiek nodrošināti arī citi pakalpojumi, piemēram, viesnīcu rezervācija, apdrošināšanas iegāde utml. "Mēs darbojamies tiešsaistē, bet tas nav pietiekami. Ja mēs runājam par vienkāršu biļešu iegādi, tad var iztikt bez cilvēku iesaistes. Bet mūsdienu trauksmainajos laikos labu profesionāļu iesaiste ir ļoti nozīmīga. Jebkurš klients, saskaroties ar nestandarta situāciju jebkurā nozarē, noteikti nevelēsies runāt ar tērzēšanas botu. Trauksmes vai nenoteiktības gadījumā ir svarīga tieša komunikācija ar citu cilvēku. Šeit stāsts ir gan par jautājuma atrisināšanu, gan par empātiju," skaidro Vainšteins.

Pēc viņa teiktā, daudzi uzņēmumi arvien vairāk cenšas pakalpojumus automatizēt, tādējādi samazinot darbinieku skaitu. Darbinieki nozīmē lielākas izmaksas un uzturēšanu, bet, procesu automatizējot, varot ietaupīt. Bet ar aģentu palīdzību iespējams klientiem sniegt augstākas klases apkalpošanu. Turklāt aviosabiedrības un viesnīcas ir gatavas piedāvāt labāko un izdevīgāko cenu, saprotot, ka uzņēmumam ir resursi augsta līmeņa pakalpojuma sniegšanai. "Es esmu gan pakalpojumu, gan arī tehnoloģiju evaņģēlists. Es uzskatu, ka sarežģītos darījumos, kas nemitīgi atkārtojas, personalizēts serviss ir neaizstājams," saka Vainšteins.

"Dyninno" aģenti atrodas vairākās pasaules vietās. Spāniski runājošos klientus apkalpo birojs Bogotā, angļu valodā runājošos — biroji Kišiņevā, Manilā, Sebū un Deli; arābu valodā runājošos – Kairā. Viena no "Dyninno" ceļojumu biznesa interesantajām iezīmēm ir tā, ka daudzi biroju vadītāji darbu sākuši kā ceļojumu aģenti. Piemēram, Anastasija Dolgovečnaja, "Trevolution Group" pārdošanas direktore, sāka strādāt uzņēmumā kā tūrisma aģente pirms 12 gadiem. Tieši tāpat uzņēmumā nonāca pašreizējie biroju vadītāji Indijā, Kolumbijā, Latvijā un Moldovā. "Viņi pārzina uzņēmuma darbības no iekšpuses. Lielākā daļa no augstākā līmeņa vadības sākotnēji strādāja kā pārdošanas speciālisti, tāpat kā es. Un šis pārdošanas DNS ir liela mūsu panākumu sastāvdaļa," spriež Vainšteins.

Pašlaik "Dyninno" grupā strādā vairāk nekā 4000 cilvēku. Aptuveni 500 uzņēmumā strādā vairāk nekā piecus gadus, aptuveni 200 cilvēku – vairāk nekā 10 gadu.

Vainšteins atzīst, ka mūsdienās atrast labus darbiniekus ir sarežģīti. Un sevišķi tas attiecas uz Latviju un tās galvaspilsētu Rīgu salīdzinoši mazā valsts apmēra dēļ. Tas arī ir iemesls, kādēļ lemts par IT atbalsta biroja atvēršanu Indijā. Indijas tirgus ir daudzkārt lielāks, lai gan arī tur par labiem speciālistiem ir ļoti sīva konkurence. "Bet mēs tiekam galā, mēs visu laiku attīstāmies, līdz ar to aug piesaistīto darbinieku kvalifikācija un prasmes. Jāatzīst gan, ka tas prasa nopietnas investīcijas. Mēs atvērām vairāk nekā 5000 m2 lielu biroju "Cyber City", Ņūdeli priekšpilsētā, kur atrodas tādu tehnoloģiju gigantu biroji kā, piemēram, "Amazon", "Google", 'Meta", un ar šiem kaimiņiem mēs tagad IT jomā konkurējam par labākajiem talantiem," skaidro Vainšteins.

"Izaicinājumu netrūkst. Mēs esam saskārušies ar grūtībām, veidojot kopīgu sadarbību arī dažādu kultūru dēļ. Daudz vieglāk bija atvērt pārdošanas birojus dažādās valstīs. Pārdošanas speciālisti parasti ir ekstraverti, gatavi komunikācijai un ar vienotu mērķi – nopelnīt. Tāpēc viņi viegli mijiedarbojas cits ar citu. Savukārt IT sistēmu izstrādātāji ir vairāk intraverti. Turklāt dažādās valstīs ir atšķirīga pieeja izstrādes procesiem. Par laimi, mēs spējam izveidot efektīvus procesus un sadarbību šajās dažādajās komandās," saka uzņēmējs.

Bez labiem profesionāļiem ir grūti attīstīties un ieviest kaut ko jaunu. "Mēs dzīvojam pasaulē, kas dinamiski transformējas. Nepielāgojoties pārmaiņām, nekļūstot par inovāciju līderiem, mēs atpaliksim ļoti ātri un vienkārši pārstāsim eksistēt," saka uzņēmējs.

Viss sākās ar tūrisma jomu

"Dyninno" darbības vēriens ir plašs, un uzņēmums nodrošina pakalpojumus ne tikai tūrisma jomā. Holdingā ir arī divi citi darbības virzieni – pakalpojumi fintech jomā un entertech pakalpojumi, kas ietver platformas, kas palīdz topošajiem profesionāļiem un amatieriem uzsākt darbu izklaides industrijā un šovbiznesā. Šie darbības virzieni attīstījušies, iedvesmojoties un izmantojot pieredzi no tūrisma nozarē gūtās. Kā atceras Vainšteins, viņš savulaik sācis pētīt zvanu centru pieredzi, lai ceļojumu aģentu darbu padarītu efektīvāku. "Es sapratu, kā pārdot biļetes un kas ir klasiska ceļojumu aģentūra. Bet, lai to uzlabotu un sakārtotu visus procesus, man vajadzēja apgūt zvanu centru nozares tehnoloģijas," skaidro uzņēmējs.

Efektīvu zvanu centru izveidē Vainšteinam palīdzēja Igors Rejants, kurš jau iepriekš bija darbojies ar šāda veida tehnoloģiju izstrādi. "Mūsu sadarbības rezultātā piesaistījām tūkstošiem ceļojumu aģentu visā pasaulē un panācām, ka viņi ne tikai strādā kā operatori, kas savu tekstu nolasa no papīra, bet arī sazinās patstāvīgi un nodrošina klientiem vislabāko iespējamo servisu," saka Vainšteins. Šos pašus principus abi uzņēmēji nolēma izmantot arī izklaides industrijā. Rejants drīz vien pēc sadarbības uzsākšanas kļuva par "Dyninno" līdzdibinātāju un sāka attīstīt jaunu virzienu – talantu atlases pakalpojumus un talantu tirgu, dibinot entertech uzņēmumu.

"Enterech" koncentrējas uz ASV un Kanādas tirgiem un pārvalda "Allcasting" un "Kids casting" zīmolus. Pirmais ir vērsts uz auditoriju, kas vecāka par 18 gadiem, bet otrais – uz jaunajiem talantiem, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Šīs platformas pēc sociālo tīklu principa apvieno talantus un atlases procesu speciālistus, lai viņi viens otru varētu atrast. "Tagad tas ir neatkarīgs tiešsaistes pakalpojums ar daudzām modernām tehnoloģijām, meklēšanas algoritmiem un tā tālāk. Bet viss sākās ar zvanu centra izveidi," saka Vainšteins.

"Dyninno" ir vēl viens līdzdibinātājs – Dmitrijs Cimbers. Viņš ir atbildīgs par fintech darbības virzienu. "Kad mēs iepazināmies, viņš analizēja, no kā sastāv aviobiļešu pārdošanas process. Nolēmām izmantot aptuveni tādu pat konceptu, kad tiek piesaistīti klienti, kuriem interesē kredītprodukti," saka Vainšteins. Tagad "Ecofinance" struktūrvienībai, kas nodarbojas ar kreditēšanu, ir biroji Latvijā, Moldovā, Rumānijā un Kiprā. Tajos strādā ap 300 darbinieku, un uzņēmuma pakalpojumus jau izmantojuši vairāk nekā seši miljoni klientu.

Finanšu bizness lielā mērā izaudzis no uzņēmuma iekšējās vajadzības veidot finansiālas attiecības ar neatkarīgiem ceļojumu aģentiem visā pasaulē. No tā radies pavisam jauns un moderns neobanking pakalpojums ar nosaukumu "Multipass". Kā skaidro Vainšteins, pasaule jau sen ir globalizējusies, mazie un vidējie uzņēmumi darbojas globāli un mēģina iekļūt arvien jaunos tirgos. Vienlaikus paplašināšanās katrā jaunā tirgū prasa ievērojamu naudas un laika investīciju, kā arī juristus, finansistus utt. Lai samazinātu izmaksas un paātrinātu visus procesus, var izmantot pārrobežu naudas pārskaitījumu pakalpojumus, taču ļoti neliels skaits šo pakalpojumu sniedzēju strādā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Tradicionālās bankas un mūsdienu neo-bankas cenšas visādos veidos samazināt klientu apkalpošanas izmaksas. Tas nozīmē, ka bieži vien klientam vispār nav iespējas sazināties ar pakalpojuma sniedzēju klātienē. "Multipass" uzņēmējdarbības modelis veidots, izmantojot grupu ekspertīzi attālinātā klientu apkalpošanā, kas pērk sarežģītus produktus ar salīdzinoši zemu peļņas maržu. Šis pakalpojums tiek nodrošināts, sniedzot personalizētu klientu apkalpošanu. Kaut arī process norit attālināti, klientam ir iespēja vērsties pie pakalpojuma sniedzēja. Klienti piekļūst jaunākajām fintech industrijas tehnoloģijām, saņemot pakalpojumu gluži kā bankas filiālē pirms desmitiem gadu. "Multipass" piedāvā vietējos kontus Apvienotajā Karalistē, Eiropas Savienībā (ES) un ASV vairāk nekā 35 valūtās, kā arī korporatīvo maksājumu karti, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar uzņēmējdarbību. Šobrīd pakalpojums orientēts uz uzņēmumiem no Lielbritānijas un ES. Sekojot grupas DNS, "Multipass" sācis sagatavošanas darbus, lai saņemtu licenci biznesa paplašināšanai ES, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) un ASV.

Komanda gatavojas lieliem plāniem

18 gadu laikā Vainšteins ar partneriem uzbūvējis milzīgu tehnoloģiju holdingu, kas pārdod produktus un pakalpojumus par vairāk nekā vienu miljardu dolāru gadā. Bet uzņēmējs saka, ka ieņēmumu apjoms nav pašmērķis. "Miljards dolāru izklausās skaisti, lai parādītu mērogu. Bet mums ir interesantāk veidot, radīt – ienākt jaunos tirgos, radīt jaunus produktus, optimizēt iekšējos procesus, iesaistīt un sadarboties ar interesantiem cilvēkiem, kuri dzīvo un darbojas saskaņā ar mūsu profesionālajām vērtībām. Patīkami, ka izdodas savākt domubiedru komandu, nodrošināt viņiem platformu profesionālai realizācijai un atbilstošu finansiālās drošības līmeni," skaidro uzņēmējs.

Vainšteins daudz runā par vērtībām. Sevišķi darbā ar klientiem: "Nav iespējams radīt kaut ko lielu, ja klienti nevēlas to, ko jūs viņiem piedāvājat. Bez pievienotās vērtības klientam nav biznesa". Un par vērtībām darbiniekiem: "Juridiskā persona, sienas, krēsli un datori – tā nav organizācija. Organizācija ir komanda. Ja viens cilvēks komandā neatbilst kopējām vērtībām, viņš iznīcina visu sev apkārt. Tas ir svarīgs punkts. Darbinieku atbildība par lēmumiem un darbībām ir svarīga. Kā priekšā persona ir atbildīga? Ne manā priekšā, pat ne direktoru padomes, bet citu komandas locekļu priekšā. Kad tu kaut ko neesi pabeidzis vai esi izdarījis nekvalitatīvi, tas atspoguļojas uz visiem – tieši vai netieši," saka uzņēmējs.

"Dyninno" ir daudz plānu – ir vēl daudz, ko veidot. Piemēram, uzņēmums vēlas turpināt attīstīt "Multipass" un piesaistīt finansējumu, lai paātrinātu globālo paplašināšanos. Savukārt "Trevolution Group" Vainšteins plāno tuvākajā nākotnē izvest ASV biržā: "Šobrīd mēs atjaunojam iekšējos procesus, lai tie atbilstu biržas standartiem." Paralēli bizness tiek attīstīts jaunās ģeogrāfiskās vietās – Vjetnamā, Turcijā, Brazīlijā. "Šie ir milzīgi jauni tirgi, kur nepieciešama biznesa analīze, jaunu procesu izstrāde un talantīgas komandas pieņemšana darbā," saka Vainšteins.