Ēd maz, kusties, bet svars nekrītas? Atklāj Jāņa un Zaigas lielo tievēšanas noslēpumu

Iespējams arī Tava Jaunā gadā apņemšanās ir nomet svaru!? Iedvesmojies no reāliem piemēriem tepat- no Latviijas: "Es skatījos uz sevi spogulī un redzēju apaļu bluķi. Tad draugs mani pierunāja 3 dienas pamēģināt svara zaudēšanas programmu MonacoFit.com. Sāku ar neticību, bet beigās es zaudēju 15 kilogramus, un paskatieties uz mani tagad," lasītājus iedvesmo Jānis no Ķekavas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kāpēc "MonaocFit.com", nevis kāda cita ārzemju programma?

"MonacoFit.com" ir Latvijā radīta svara zaudēšanas programma, kas apvieno profesionālas zināšanas un pieredzi par to, kā mums, latviešiem, notivēt visvieglāk un garšīgāk! Programma, balstoties uz tavu mērķi, pielāgo un sagatavo tievēšanas plānu. Tāpat kā sarunā ar uztura speciālistu un treneri, arī "MonacoFit.com" notievēšanas aplikācijā tu atbildi uz jautājumiem par esošajiem paradumiem un mērķi, kuru grib sasniegt. Pēc tam tiek sagatavots individuāls plāns, lai rezultātu varētu sasniegt viegli un ātri. Programmas pamatā ir neskaitāmas "MonacoFit.com" uztura speciālistu sagatavotas ēdienu receptes. Pretēji tam, ko ierasti piedāvā citas notievēšanas aplikācijas, "MonacoFit.com" lietotājam pašam arī ir iespēja izvēlēties kādus produktus viņš vēlas vai nevēlas redzēt savā uztura plānā. Programma piemērojas arī jaunajām māmiņām, veģetāriešiem un gaļēdājiem.

Zaiga un Jānis Danilevičs ir tikai divi no vairāk nekā 350 tūkstošiem "MonacoFit.com" lietotājiem, kuri izvēlējušies dzīvot skaisti – bez liekā svara!

Zaiga ar "MonacoFit.com" nometa 18 kilogramus un tagad nēsā trīs izmērus mazāku apģērbu.

Jānis Danilevičs trīs mēnešos ar "MonacoFit.com" atvadījās no 15 kg tauku!

Komentē "MonacoFit.com" Rolands Admidiņš:

Es pats esmu daudz ekspermentējis, lai sasniegtu savu labāko formu un pašsajūtu. Jau vairāk nekā trīs gadus sekoju līdzi savam ikdienas uzturam un esmu sapratis, ka tikai ar pareizu uzturu mēs varam sasniegt vēlamo rezultātu – ar pareizu uzturu mēs uzlabojam savu veselību, pašsajūtu, izvairāmies un novēršam dažādas traumas, un veidojam skaistu augumu.

Ko īsti nozīmē cilvēkam sakārtot ēdienkarti?



Svarīgi ir atmest stereotipus, ka "sakārtot ēdienkarti" nozīmē, ka būs jāēd tikai salātlapas. "MonacoFit.com" notievēšanas programmā tas tā noteikti nav! Tu varēsi ēst visu, kas tev garšo, bet darīsi to pareizi un svars turpinās kristies. Sanāk, ka tu pats nosaki, kāds būs tavs tievēšanas plāns, bet "MonacoFit.com" garantē, ka rezultāti būs jau pēc nedēļas. Tāpēc ir vismaz jāpamēģina!

Kad? Tagad! Ne pēc mēneša, ne jaunajā gadā un ne pirms vasaras, bet šodien – tieši tagad! Jo ilgāk atliec, jo vecāks kļūsti...

Kāpēc? Jo ar garantiju zaudēsi daudzus kilogramus, bet nevienu eiro!

Kas jādara? Jāpieņem lēmums notievēt un jāpamēģina programma vismaz nedēļu!

Izmanto "MonacoFit.com" garantiju – ja zaudēsi vismaz 15 kg un piekritīsi fotosesijai, saņemsi ieguldīto naudu atpakaļ!



Piesakies lielajam MonacoFit.com izaicinājumumam un uzreiz saņem:



+ Speciālu šī raksta lasītāja atlaidi

+ īpaši Tev pielāgotu ēdienkarti katrai nedēļas dienai

+ personīgu uztura speciālista atbalstu BEZ MAKSAS





Uzmanību! MonacoFit.com piedāvājums tik izdevīgi vēl tikai šodien! Piesakies tagad un šeit!

*Savu dalību obligāti piesaki, nosūtot "nometīšu vismaz 15kg" uz e-pasta adresi challenge@monacofit.com