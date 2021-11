'Eiropas apavi': pievienošanās '220.lv' palīdzējusi kāpināt pārdošanas apjomus

Baltijas e-komercijas līdera "PHH Group", kurā ietverta arī "220.lv", "Marketplace" platforma nodrošina tirdzniecību jau vairāk nekā 4000 pārdevējiem no visas Baltijas. Platformas straujā izaugsme tika piedzīvota pērn, kad daudzus uzņēmējus negaidīti satricināja pandēmija, un vienīgā izeja tajā brīdī bija e-komercija. Arī apavu un aksesuāru uzņēmuma SIA "Eiropas Apavi" valdes loceklis Sergejs Čebatko norāda, ka tieši pandēmijas laikā tika uzsākta pāreja uz e-komerciju un vēlāk notika arī pievienošanās "220.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Savu tiešsaistes veikalu mēs izstrādājām 2020. gada aprīlī, pandēmijas sākumā, kad stājās spēkā pirmie tirdzniecības ierobežojumi. Jāpiebilst, ka tas arī bija mūsu pirmais solis e-komercijā – bez iepriekšējas pieredzes šajā nozarē. Vēlāk sekoja pievienošanās "220.lv". Viennozīmīgi tirdzniecība internetā palīdzēja izdzīvot pirmo pandēmijas vilni, jo veikali tika pilnībā slēgti un tajā brīdī internets bija vienīgais pārdošanas kanāls. Pašreiz mūsu tiešsaistes piedāvājumā ir pieejamas jau vairāk kā 5000 preces, starp tām daudzu pazīstamu un iemīļotu zīmolu – "Eiropas apavi", "Elche", "Beletti" un "Milani" apavu un somu kolekcijas. Un pie tā mēs neplānojam apstāties!" turpina Čebatko.

Viena no platformas lielākajām priekšrocībām – starptautiskā tirdzniecība

Uzņēmuma valdes loceklis Sergejs Čebatko atklāj, ka viena no lielākajām "220.lv" platformas priekšrocībām ir iespēja tirgoties visās trīs Baltijas valstīs. Viņš ir pārliecināts, ka līdz ar iespējām, ko pavērs Somijas tirgus pievienošanās esošajam Baltijas valstu sarakstam, tiks radīta jauna un vēl nebijuša pieredze vietējiem tirgotājiem, kuri pirmo reizi iepazīsies ar starptautisko tirgu.

"Jau kopš brīža, kad pievienojāmies "Marketplace", uzreiz uzsākām tirdzniecību arī Lietuvā un Igaunijā. Šobrīd aptuveni puse no saņemtajiem pasūtījumiem tiek veikta no Lietuvas un Igaunijas klientiem, kas pierāda, ka esam konkurētspējīgi ne tikai Latvijā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ar lielu nepacietību gaidām, kad tiks atvērts Somijas tirgus. Vēlamies izvērst savu preču tirdzniecību arī šajā reģionā, jo, jau kādu laiku atpakaļ novērojām, ka mūsu preces ir ļoti iecienītas skandināvu tūristu vidū. Uzskatām to kā būtisku rādītāju, lai spētu uzrunāt Somijas pircēju arī ar interneta tirdzniecības starpniecību, kur e-pircēju īpatsvars ir lielāks nekā Baltijā," stāsta Čebatko.

"Marketplace" platforma dod iespēju uzņēmējam sasniegt lielāku klientu skaitu, tādējādi palielinot pārdošanas apjomus visa Baltijā. Čebatko uzskata, ka ir jāturpina strādāt pie apavu un aksesuāru sortimenta papildināšanas, tomēr ne mazāk svarīgi ir optimizēt produktu aprakstus "Marketplace" platformā, lai nodrošinātu klientiem maksimāli ērtu un kvalitatīvu iepirkšanos. Tāpat viņš norāda, ka platforma ļauj veikt vienotu pirkumu, kas sastāv no savstarpēji nesaistītām precēm.

"Ja, piemēram, pircējs vēlas papildu mūsu apaviem vai somai, iegādāties skaistumkopšanas līdzekļus vai jaunas smaržas, to viņam ir iespējams ērti izdarīt, jo "220.lv" nodrošina tirdzniecības centra funkciju, proti, līdzās apaviem pirkuma grozā pievienot arī citas preces. Kas ir svarīgi, jo pircējam ir iespējams ietaupīt savu laiku un resursus," norāda Čebatko.

Lai sasniegtu labākos rezultātus, ir jāprot sadarboties un pieņemt ieteikumus

Kā norāda Čebatko, lai veiksmīgi noritētu preču tirdzniecība nevar paļauties tikai uz savām zināšanām – ir jābūt atvērtam palīdzībai un jaunām zināšanām. Piemēram, 220.lv nodrošina konsultācijas un sniedz atbalstu kā jaunajiem, tā jau pieredzējušiem tirgotājiem.

"Pārdevējiem-iesācējiem iesākam maksimāli izmantot "Marketplace" piedāvātās reklāmas iespējas, kas palīdzēs informēt klientus par piedāvātajām precēm. Mēs arī regulāri aktīvi piedalāmies "220.lv" rīkotajās akcijās un, pēc profesionāļu ieteikumiem, saviem klientiem sniedzam izdevīgus piedāvājumus. Jūtam, ka tas ir nepieciešams, lai veicinātu pārdošanas apjomus un klientu lojalitāti. Tapāt veiksmīgs komunikācijas kanāls, kā sasniegt un uzrunāt savus pircējus, ir sociālie mediji," skaidro Čebatko.

Viņš norāda, ka svarīgi ir iet līdzi laikam, lai arī nereti ir vilkme pieturēties pie jau ierastā ceļa. "Ir nepieciešams augt un attīstīties, lai izdzīvotu. Mūsu pieredze rāda, ka uzdrīkstēšanās atmaksājas pozitīvi," atklāj Čebatko.

Uzņēmēji, kas vēlas pievienoties tirdzniecībai "Marketplace", var reģistrēties ŠEIT

"PHH Group", kurā ietverts arī interneta veikals "220.lv", palīdz veidot augošu e-komercijas ekosistēmu, kura veicina pircēju ērtības un drošu iepirkšanos.

"PHH Group" skaitļos: