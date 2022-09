Eksperti iesaka: 5 veidi, kā pārvadātājiem samazināt apdrošināšanas izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas transporta nozarē ir tieši atkarīgas no tā, cik veiksmīgi ir noritējis iepriekšējais apdrošināšanas periods. Jo mazāk ceļu satiksmes negadījumu, nelaimes gadījumu un traumu darbavietā, jo izdevīgāki ir apdrošināšanas polises nosacījumi un cena. Kā transporta un loģistikas uzņēmumiem tikt pie apdrošināšanas polises par zemāku cenu un vienlaikus motivēt savus darbiniekus, stāsta uzņēmuma “If Apdrošināšana” pārstāvji.

Apdrošināšanas kompānija kā zinošs konsultants

Kāpēc pieļaut kļūdas, kuras jau paspējuši pieļaut citi uzņēmumi? Gudri uzņēmēji vienmēr mācās no citu kļūdām, cenšoties izvairīties no tādām, kas kaitē biznesam. Sadarbojoties ar vairākiem klientiem un attīstot savus iekšējos analītiskos rīkus, apdrošinātāji kļūst par uzticamu un zinošu sabiedroto, kas saviem klientiem var sniegt vērtīgas rekomendācijas, kuras balstītas nozares pieredzē un rūpīgā analīzē. Piedāvājam piecus ieteikumus, kas palīdzēs transporta uzņēmumiem palielināt savu efektivitāti, kā arī samazināt apdrošināšanas izmaksas.

1. Līdzsvarot darbinieku slodzi. Diemžēl Covid-19 pandēmija un karadarbība Ukrainā saasinājusi jau aktuālas problēmas transporta industrijā. Viena no šīm problēmām ir cilvēkresursu trūkums, kas noved pie nodarbināto pārslodzes.

"Kā zināms, tālbraucējiem un noliktavas strādniekiem ir slīdošais maiņu grafiks, un maiņa var ilgt gan 12, gan arī 24 stundas, kas noteikti ietekmē miega kvalitāti. Miega problēmas pasliktina fizisko labsajūtu un koncentrēšanās spējas, tāpēc, sākoties pandēmijai, mēs novērojām, ka uzņēmumos palielinājies sīko traumu skaits. Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas, 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, par 45% palielinājās bojā gājušo skaits darbavietās, savukārt par 15% palielinājās to cilvēku skaits, kas guvuši smagus miesas bojājumus. Pārslodze izraisa koncentrēšanās spēju samazināšanos, kas savukārt var kalpot par ceļu satiksmes negadījuma cēloni," problēmu apraksta Nellija Baliko, "If Apdrošināšanas" personu risku produktu vadītāja.

Protams, darbinieku trūkums ir liels izaicinājums jebkuram uzņēmumam, bet ir svarīgi atcerēties, ka uzvar tie, kas domā stratēģiski un pieņem lēmumus, kas ir vērsti nevis uz tūlītēju peļņu, bet attīstību ilgtermiņā.

2. Izveidot plānveida maršrutu grafiku un turēties pie tā. Mēs visi labi zinām, ka negaidītas izmaiņas veicina stresu un trauksmi. Pat labi motivēts un pieredzējis šoferis, kuram braukšanas laikā pēkšņi ir jāmaina maršruts un jāsaprot, ka dienas laikā plānotos uzdevumus nevarēs paspēt veikt, kā arī vakarā jāatceļ personīgie plāni, mēros savu ceļu stresā – tieši tā rodas lielāki un mazāki negadījumi.



"No ilggadējas pieredzes mēs zinām, ka šoferu labsajūta vistiešākajā mērā ietekmē ceļu satiksmes negadījumus. Mēs rūpīgi sekojam līdzi un analizējam mūsu klientu autoparkus un negadījumus tajos, līdz ar to mēs precīzi varam pateikt: jo vairāk autoparku vadība ir investējusi tajā, lai šofera braukšana būtu mierīgāka, jo labāk pārdomāts viņa dienas grafiks, jo negadījumu ir mazāk. Ja maršruts mainās dienas laikā, šoferis ir spiests ievadīt navigācijas ierīcē jauno maršrutu vai lietot viedtālruni, zvanīt vadībai vai citiem kolēģiem, bieži vien neizmantojot brīvo roku sistēmu. Veicot šīs darbības, šoferis vairs nedomā, kā mierīgāk un loģiskāk braukt, un tas noved pie ceļu negadījumiem. Mēs to varam pierādīt ar datiem un ļoti labi redzam: šoferis brauc prātīgāk un uzmanīgāk, ja ir labā garastāvoklī un zina, ka bez steigas paspēs izdarīt visus ieplānotos uzdevumus," atklāj Kaspars Duburs, "If Apdrošināšanas" vecākais lielo uzņēmumu darījumu vadītājs.

3. Ieguldīt mašīnās ar drošības papildaprīkojumu. Dažreiz autovadītāji grēko un neievēro distanci, brauc steigā un nespēj laicīgi reaģēt uz šķēršļiem. Šo problēmu palīdz novērst automašīnas drošības papildaprīkojums. "Protams, nevar uzreiz atjaunot visu autoparku, bet var stratēģiski ieplānot pakāpeniskus uzlabojumus. Analizējot vairāku autoparku datus, mēs secinājām, ka negadījumi samazinās aptuveni par 50%, ja mašīnas ir aprīkotas ar distances sensoriem un atpakaļskata kamerām. Tas ir vērā ņemams rezultāts, kas būtu jāatceras autoparku vadībai, lai izvairītos no liekiem negadījumiem un samazinātu apdrošināšanas izmaksas nākamajam periodam," iesaka eksperts.

4. Apmācīt šoferus jaunos maršrutos un ieguldīt kvalifikācijas celšanā. Nereti autoparkam mainās maršruti. Piemēram, agrāk pārvadātāji devās uz Krieviju, tagad brauc uz Skandināvijas valstīm, kur ir pavisam cita braukšanas specifika. "Mainot maršrutu, šoferim ir ļoti svarīgi, lai kāds pieredzējis mentors palīdz apgūt jauno maršrutu. Svarīgs ir arī brīdis, kad notiek maršrutu maiņa: vai tas notiek vasarā, saulainos laikapstākļos, vai tā ir ziema un rudens, kad ir lietus vai sniegs," saka Kaspars Duburs.

Turklāt svarīgi arī ņemt vērā, kā autovadītājs brauc un kādas viņam ir braukšanas iemaņas. "Vienā pārvadājumu segmentā mēs konstatējām, ka mikroautobusi sāk avarēt arvien biežāk. Izrādās, palielinoties apgrozījumam, tika pieņemti darbā jauni, nepieredzējuši un pārgalvīgi vadītāji. Risināt šo problēmu var, nosūtot šoferus uz Drošas braukšanas skolu, kur mācās gan neatliekamās palīdzības šoferi, gan policisti. Šādas apmācības par 20% klientam var samazināt apdrošināšanas izmaksas, jo cilvēki, kas apmeklējuši speciālās apmācības, ietur distanci, kas ir īpaši svarīgi ziemas sezonā, viņi pareizāk sēž pie stūres, savlaicīgi bremzē un izvairās no šķēršļiem. Investējot auto drošības ierīcēs un šoferu apmācībās, visi ieguldījumi atmaksājas, nenotiekot vien 2–3 ceļu negadījumiem," pauž Kaspars Duburs.

5. Izveidot uzņēmumā kvalificēta autoparka uzrauga pozīciju. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj analizēt lielus datu apjomus un pieņemt datos balstītus lēmumus. "Tas visefektīvāk palīdz tiem pārvadātājiem, kuri izveido speciālu autoparka uzrauga pozīciju. Tas ir cilvēks, kurš, izmantojot dažādus atskaišu rīkus, uzskaita un analizē negadījumus. Bieži vien šis speciālists nodarbojas ar jauno vadītāju apmācību un ievadīšanu jaunos maršrutos. Mēs redzam, ka investīcijas šādā uzrauga pozīcijā atmaksājas, jo autoparkā samazinās haoss un iespējams labāk plānot darbus. Kā apdrošinātāji mēs runājam ar šādiem uzraugiem vienā valodā un ļoti labi sadarbojamies: ja mūsu klienti ir gatavi ņemt vērā mūsu rekomendācijas par iekšējiem procesiem, tad ilgtermiņā viņi noteikti būs ieguvēji. Mūsu ilggadējā sadarbība ar vairākiem autoparkiem gan Latvijā, gan Baltijā to pierāda ar cipariem un faktiem," rezumē Kaspars Duburs.

Veselības polise pārvadātājiem – patiesi noderīgs segums

"If Apdrošināšana" transporta nozarei piedāvā ne tikai veselības polisi ar plašu segumu, bet arī nelaimes gadījumu apdrošināšanas piedāvājumu, kas cenas ziņā ir izdevīgāks par vidējo tirgus piedāvājumu. Kā saka Nellija Baliko, "If Apdrošināšanas" personu risku produktu vadītāja, apdrošināšanas kompānija kļūst par uzticamu partneri autopārvadātājiem, nodrošinot visus šai nozarei nepieciešamos pakalpojumus un atbalstu.

"Piemēram, Covid-19 pandēmijas laikā bija pieprasīts segums, kas ietver morālo kompensāciju 1000 eiro apmērā gadījumā, ja darbinieks smagi saslimst ar Covid-19 un nonāk stacionārā. Tas pats attiecas uz Covid-19 antivielu testiem, jo mēs visi atceramies prasību attiecībā uz obligāto testēšanu darbavietās. Papildus izdevumu kompensācijai mēs nodrošinām saviem klientiem arī informatīvo atbalstu, piemēram, veidojot visaptverošus izglītojošus materiālus par Covid-19 testu un vakcīnu veidiem, lai uzņēmumu vadība varētu pieņemt informētus lēmumus," stāsta Nellija Baliko.

Protams, veselības polise jebkurā nozarē kalpo par darbinieku motivācijas instrumentu. Veselības polise ļauj darbiniekiem rūpēties par savu fizisko un mentālo veselību.

"Mūsu polises segumā ir ietverta ārstēšanās sanatorijā, fizikālā terapija bez limita un skaita ierobežojumiem, kas ir ļoti aktuāli šoferiem un noliktavas darbiniekiem, kuriem bieži ir problēmas ar muguru, kājām un rokām. Ir pieejamas arī dažāda veida masāžas, kas ir aktuālas gan tiem, kas ilgstoši sēž pie stūres, gan tiem, kas ikdienā ceļ svarus. Vēl viena būtiska lieta, kas ir ietverta mūsu veselības polises piedāvājumā pārvadātājiem, ir vēnu operācijas. Parasti tādas operācijas tiek uzskatītas par kosmētiskām un netiek ietvertas polisē, bet mēs zinām, ka fleboloģiskas jeb vēnu problēmas ar smagāku pakāpi izraisa ilglaicīgas un monotonas sāpes, kas bieži vien sastopamas šoferu un noliktavu darbinieku vidū. Tāpēc šī svarīgā sastāvdaļa ir ietverta mūsu polises segumā," skaidro eksperte.

Viņa piebilst, ka transporta nozarē katra diena ir zelta vērta, tāpēc ļoti svarīgi izvairīties no dīkstāvēm. "Ja darbiniekam jāveic obligātā veselības pārbaude (OVP), tas var aizņemt veselu dienu, tāpēc mēs autopārvadātājiem sedzam ne tikai OVP pilnā apmērā, bet arī izdevumus par izbraukuma OVP, kad speciālisti brauc pie uzņēmuma darbiniekiem. Tas ievērojami samazina dīkstāves laiku," uzsver Nellija Baliko.

Pēc "If Apdrošināšanas" pārstāvju teiktā, klienti augstu novērtē kompānijas apkalpošanas kvalitāti. Katram transporta nozares klientam "If Apdrošināšanas" pusē ir sava kontaktpersona, kas operatīvi regulē nepieciešamās lietas. Tas ir ļoti būtiski situācijās, kad katra dīkstāves minūte var dārgi izmaksāt uzņēmumam. Turklāt tālbraucējiem, nokļūstot nelielā negadījumā ārzemēs, ir iespēja sazināties ar tehnisko ekspertu "WhatsApp" tērzētavā, lai operatīvi atrisinātu jautājumus par remonta izmaksām.

Svarīgi, ka klientiem, kuriem ir vairāki "If Apdrošināšanas" produkti, tiek piemērots viens pašrisks katrā situācijā. Piemēram, smagā mašīna iebrauca teritorijas nožogojumā. Parasti kompānija segtu pašrisku par katru objektu ​​– mašīnu un nekustamo īpašumu. KASKO pašrisks varētu būt ap 300 eiro un nekustamā īpašuma pašrisks – ap 400 eiro. Bet, ja kompānijai ir apdrošināti vairāki produkti, tad tiks piemērots tikai viens, lielākais, pašrisks, kas ļauj uzņēmumam ietaupīt līdzekļus.

Lai uzzinātu vairāk par "If Apdrošināšanas" piedāvājumu autopārvadātājiem, rakstiet info@if.lv vai zvaniet 67 338 333.