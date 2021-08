Elektroniskās cenu zīmes - ieguvums gan pircējiem, gan tirgotājiem

Preču cenas veikalos mēdz mainīties ļoti bieži. Nereti pircējiem veikalos nākas piedzīvot situācijas, kad preces cena plauktā ir viena, bet kasē, par to norēķinoties, uzrādās pavisam cita summa. Šādas situācijas lielākoties rodas tāpēc, ka cenu maiņa ir manuāls un laikietilpīgs darbs. Uz nākotni orientēti mazumtirgotāji veikalu plauktus papildina ar elektroniskajām cenu zīmēm, lai efektivizētu tirdzniecības vietas darbību, kā arī uzlabotu klientu iepirkšanās pieredzi. Par ieguvumiem abām pusēm pieredzē dalās mazumtirdzniecības tehnoloģiju risinājumu piegādātājs "StrongPoint".

Vienmēr precīza cena

Mūsdienās pārtikas un nepārtikas preču veikali, atkarībā no veikala lieluma, piedāvā plašu preču klāstu, kas ikdienā varētu būt nepieciešamas pircējiem. "Šķietami vienkāršā cenu nomaiņa mūsdienās ir ļoti izaicinošs pienākums, ja to veic manuāli, un nereti šajā procesā gadās kļūdīties. Pircēji šīs kļūdas ļoti labi pamana, ar komiskākajām no tām pat dalās sociālajos tīklos, kur tās būs sastopamas plašam cilvēku lokam uz ilgu laiku," stāsta Uģis Začs, "StrongPoint" klientu servisa vadītājs. Elektronisko cenu zīmju sistēma ir mūsdienīga alternatīva ierastajām papīra cenu zīmēm – tās nodrošina cenu atbilstību plauktā. Tāpat ar sistēmas palīdzību ir iespējams izcelt akcijas cenu uz cenu zīmēm. "Informācija uz tām var tikt koriģēta acumirklī un vienkārši, jo dati par preces cenu sistēmā un cena plauktā neatšķiras, kas nodrošina absolūtu preces cenas precizitāti un atbilstību," turpina U. Začs.

Atslogs darbiniekiem un palīgs veikalu procesu vienkāršošanā

Preču cenas var mainīties gan tirgus apstākļu ietekmē, gan mārketinga akciju laikā, u.tml. Dažām precēm, piemēram, augļiem, dārzeņiem vai piena produktiem, cenas mainās ļoti bieži un veikala darbiniekiem jāspēj nodrošināt šo produktu cenu zīmju nomaiņa ik dienu. Tāpēc elektroniskās preču zīmes ir liels palīgs veikala darbiniekiem, tādējādi sniedzot iespēju koncentrēties uz klientu apkalpošanu vai pievēršanos svarīgākiem pienākumiem.

Tāpat elektronisko cenu zīmju sistēma tirgotājiem sniedz iespēju izsekot līdzi preču atlikumiem, kā arī paziņo personālam, kad un kādu preci ir nepieciešams plauktos papildināt. Ar elektronisko cenu zīmju palīdzību ir iespējams ar vienu klikšķi nodrošināt arī efektīvāku datu apkopošanu par pasūtītajām precēm, līdz ar to atvieglojot to pasūtīšanas un uzglabāšanas procesus.

Elektoniskās cenu zīmes var palīdzēt arī internetā iegādātu pirkumu komplektēšanā. Ja preces ir marķētas ar elektroniskajām cenu zīmēm, darbinieks uzreiz pamanīs mirgojošo cenu zīmi pie preces, ko nepieciešams komplektēt un izsniegt. Tiklīdz prece ir komplektēta, signāls nodziest un sāk mirgot nākamās preces elektroniskā cenu zīme – signālu var pamanīt no lielāka attāluma. Šī funkcija, pēc "StrongPoint" aprēķiniem, uzlabo produktivitāti par 15% līdz 30%.

Ciešāka mijiedarbība ar pircējiem

Elektronisko cenu zīmju sistēmai ir būtiska loma klientu pieredzes uzlabošanā - tā sniedz vēl plašākas iespējas mazumtirdzniecības tīkliem, kas koncentrējas uz nepārtrauktu klientu pieredzes nodrošināšanu neatkarīgi no tā, vai klients iepērkas tiešsaistē, no mobilās ierīces, klēpjdatora vai klātienē. Elektroniskajās preču zīmēs pircēji var ātri apskatīt informāciju par produktu, tā cenu un izcelsmi. Pateicoties displeja krāsām, pircēji var labāk identificēt īpašos piedāvājumus vai reklāmas preces.

KPMG pētījuma rezultāti arī parāda, ka 64% patērētāju uzskata, ka veikalos ar elektroniskajām cenu zīmēm ir labāka klientu apkalpošana nekā veikalos, kuros tiek izmantotas papīra cenu zīmes. Digitālo rīku klātbūtne šķietami pārliecina patērētājus, ka veikals, kurā viņi iepērkas, īpašu uzmanību velta tam, lai uzlabotu pircēju iepirkšanās pieredzi.

"Strongpoint" piedāvājumā esošā elektronisko cenu zīmju sistēma Pricer var sadalīt veikalu virtuālajās zonās, kur pircējiem, pēc viņu kustības pa veikalu, tiks piedāvāti produkti un preces, škirojot pēc akcijām un speciāliem piedāvājumiem, tādējādi uzlabojot klientu iepirkšanās pieredzi. Lai atvieglotu preču atrašanu veikalā, Pricer tehnoloģija pircējiem viedtālruņos vai uz informatīvā stenda veikalā var piedāvāt virtuālo karti, kas parāda, kur veikalā atrodas nepieciešamie produkti.